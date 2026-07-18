هوای شوش در وضعیت قرمز؛ کیفیت هوا در بهبهان و خرمشهر ناسالم برای گروههای حساس
بر اساس تازهترین گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای شوش امروز شنبه در وضعیت ناسالم (قرمز) قرار گرفت و کیفیت هوا در بهبهان و خرمشهر نیز برای گروههای حساس ناسالم اعلام شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۹:۰۰ امروز شنبه ۲۷ تیرماه، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازهگیری ذرات معلق با قطر ۲.۵ میکرون در ایستگاه شوش به ۱۵۶ میکروگرم بر مترمکعب رسید و این شهر در وضعیت «ناسالم» (قرمز) قرار گرفت.
همچنین کیفیت هوای شهرهای بهبهان و خرمشهر در وضعیت «ناسالم برای گروههای حساس» (نارنجی) گزارش شده است.
طبق این گزارش، هوای شهرهای اهواز، ملاثانی، گتوند، شوشتر، اندیکا، دزپارت، آبادان، هندیجان و آغاجاری در شرایط «قابل قبول» قرار دارد و هوای لالی نیز در وضعیت «پاک» ثبت شده است.