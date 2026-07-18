خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۳۴۰۰ تن کلزا از کشاورزان آذربایجان‌غربی خریداری شد/پرداخت مطالبات از مرداد

۳۴۰۰ تن کلزا از کشاورزان آذربایجان‌غربی خریداری شد/پرداخت مطالبات از مرداد
کد خبر : 1814776
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی از خرید بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان استان خبر داد و گفت: پرداخت مطالبات کلزاکاران بر اساس نرخ مصوب، از ابتدای مردادماه به‌صورت تدریجی آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، سجاد حسامی اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید دانه‌های روغنی و تقویت امنیت غذایی، عملیات خرید تضمینی کلزا با مباشرت اتحادیه تعاونی روستایی استان و شرکت‌های طرف قرارداد با موفقیت انجام شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان آذربایجان‌غربی خریداری و برای فرآوری به کارخانه‌های روغن‌کشی ارسال شده است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی درباره پرداخت مطالبات کشاورزان نیز گفت: فرآیند واریز وجوه کلزاکاران بر مبنای نرخ هر کیلوگرم ۱۱۰ هزار تومان و با احتساب دقیق ضرایب افت و درصد رطوبت محصول، از اول مردادماه آغاز خواهد شد.

حسامی ادامه داد: پرداخت مطالبات کشاورزان به‌صورت تدریجی انجام می‌شود و وجوه مربوط به خرید محصول به حساب بهره‌برداران واریز خواهد شد.

وی با اشاره به نقش شبکه تعاون روستایی در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: این شبکه با هدف تسهیل در روند فروش محصولات راهبردی، کوتاه کردن دست واسطه‌ها و تسریع در پرداخت مطالبات، تمامی ظرفیت‌های موجود را به کار گرفته است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند، مطالبات کلزاکاران استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود و دغدغه‌ای از این بابت برای بهره‌برداران وجود نداشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل