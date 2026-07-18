به گزارش ایلنا، سجاد حسامی اظهار کرد: در راستای حمایت از تولید دانه‌های روغنی و تقویت امنیت غذایی، عملیات خرید تضمینی کلزا با مباشرت اتحادیه تعاونی روستایی استان و شرکت‌های طرف قرارداد با موفقیت انجام شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۳ هزار و ۴۰۰ تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان آذربایجان‌غربی خریداری و برای فرآوری به کارخانه‌های روغن‌کشی ارسال شده است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی درباره پرداخت مطالبات کشاورزان نیز گفت: فرآیند واریز وجوه کلزاکاران بر مبنای نرخ هر کیلوگرم ۱۱۰ هزار تومان و با احتساب دقیق ضرایب افت و درصد رطوبت محصول، از اول مردادماه آغاز خواهد شد.

حسامی ادامه داد: پرداخت مطالبات کشاورزان به‌صورت تدریجی انجام می‌شود و وجوه مربوط به خرید محصول به حساب بهره‌برداران واریز خواهد شد.

وی با اشاره به نقش شبکه تعاون روستایی در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: این شبکه با هدف تسهیل در روند فروش محصولات راهبردی، کوتاه کردن دست واسطه‌ها و تسریع در پرداخت مطالبات، تمامی ظرفیت‌های موجود را به کار گرفته است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند، مطالبات کلزاکاران استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود و دغدغه‌ای از این بابت برای بهره‌برداران وجود نداشته باشد.

انتهای پیام/