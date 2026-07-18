به گزارش ایلنا، احد بهجت‌حقیقی با اشاره به اهمیت صیانت و بهره‌وری بهینه از اراضی ملی در جهت تحقق شعارهای اقتصادی سال اظهار کرد: در بازه زمانی سه ماهه نخست سال جاری، با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه پایدار تولید و اجرای طرح‌های مصوب کشاورزی و غیرکشاورزی، اقدامات گسترده‌ای در حوزه واگذاری و تمدید قراردادها به انجام شده است.

به گفته وی: طی این مدت ۷۳ مورد واگذاری اولیه اراضی به مساحت بالغ بر ۵ میلیون مترمربع جهت اجرای طرح‌های دارای مجوز قانونی صورت گرفته است.

این مقام مسئول عنوان کرد: بمنظور تداوم فعالیت‌های تولیدی و تثبیت بهره‌برداری از طرح‌های فعال، قرارداد اجاره ۱۰۰ فقره پرونده به مساحت بیش از هشت میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع تمدید شده است.

با تأکید بر رعایت دقیق ضوابط قانونی و تسهیل فرآیندهای اداری تصریح کرد: اولویت این مدیریت، حمایت از سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: تسریع در فرآیند واگذاری و تمدید قراردادها، نقش مؤثری در استفاده بهینه از اراضی ملی در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور ایفا می‌کند و امور اراضی سازمان با تمام توان در مسیر هموارسازی مسیر توسعه استان گام برمی‌دارد.

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