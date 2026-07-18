رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد؛
تعیین تکلیف ۱۳ میلیون مترمربع از اراضی فارس برای طرحهای کلان سرمایهگذاری
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تعیین تکلیف بیش از ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع از اراضی ملی و دولتی در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، احد بهجتحقیقی با اشاره به اهمیت صیانت و بهرهوری بهینه از اراضی ملی در جهت تحقق شعارهای اقتصادی سال اظهار کرد: در بازه زمانی سه ماهه نخست سال جاری، با هدف حمایت از سرمایهگذاری، توسعه پایدار تولید و اجرای طرحهای مصوب کشاورزی و غیرکشاورزی، اقدامات گستردهای در حوزه واگذاری و تمدید قراردادها به انجام شده است.
به گفته وی: طی این مدت ۷۳ مورد واگذاری اولیه اراضی به مساحت بالغ بر ۵ میلیون مترمربع جهت اجرای طرحهای دارای مجوز قانونی صورت گرفته است.
این مقام مسئول عنوان کرد: بمنظور تداوم فعالیتهای تولیدی و تثبیت بهرهبرداری از طرحهای فعال، قرارداد اجاره ۱۰۰ فقره پرونده به مساحت بیش از هشت میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع تمدید شده است.
با تأکید بر رعایت دقیق ضوابط قانونی و تسهیل فرآیندهای اداری تصریح کرد: اولویت این مدیریت، حمایت از سرمایهگذاران و بهرهبرداران با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: تسریع در فرآیند واگذاری و تمدید قراردادها، نقش مؤثری در استفاده بهینه از اراضی ملی در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور ایفا میکند و امور اراضی سازمان با تمام توان در مسیر هموارسازی مسیر توسعه استان گام برمیدارد.