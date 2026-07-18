انهدام بمبهای بهجا مانده از جنگ ۴۰ روزه در مهران
شماری از بمبها و پرتابههای عمل نکرده به جامانده از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه در ادامه روند پاکسازی مناطق مرزی در شهرستان مهران منهدم میشوند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام در اطلاعیهای اعلام کرد که از ساعت ۱۷ تا ۱۹ عصر امروز (شنبه) چندین بمب و پرتابه عمل نکرده بازمانده از جنگ تحمیلی دشمن در منطقه رضاآباد شهرستان مهران منهدم میشوند.
در این اطلاعیه تاکید شده است که خنثیسازی و نابودی این پرتابههای عمل نکرده به دست واحدهای مهندسی و خنثیسازی سپاه امیرالمومنین(ع) ایلام انجام میشود.
سپاه استان ایلام از شهروندان خواست با توجه به گمان شنیده شدن صداهای برآمده از انفجار، نگران نشوند و به شایعهها توجه نکنند.
در ماههای گذشته نیز شماری دیگر از بمبها و پرتابههای عمل نکرده دشمن آمریکایی-صهیونیستی در شهرهای گوناگون استان ایلام خنثی و نابود شد.
در جریان نبرد تحمیلی دشمن ضد ایران اسلامی، مناطق گوناگون استان ایلام بارها هدف تجاوز موشکی و پهپادی قرار گرفت.
در تازهترین تجاوز آمریکا به استان ایلام، هفته گذشته کارخانه تولید آبمعدنی در شهرستان دهلران هدف قرار گرفته شد.