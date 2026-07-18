لغو امتحانات نهایی ۲۸ و ۲۹ تیر در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار ایلنا، وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به استمرار شرایط ناپایدار در جنوب کشور، آزمون‌های نهایی تمامی رشته‌های تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۲۸ و ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، فقط در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان لغو شده و به زمان دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، امتحانات نهایی در سایر استان‌های کشور مطابق برنامه از پیش اعلام‌شده برگزار خواهد شد و همچنین آزمون‌های بعدی در چهار استان یادشده نیز طبق برنامه ابلاغی انجام می‌شود.

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