لغو امتحانات نهایی ۲۸ و ۲۹ تیر در سیستان و بلوچستان
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد با توجه به تداوم شرایط ناپایدار در جنوب کشور، آزمونهای نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم در استان سیستان و بلوچستان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۲۸ و ۲۹ تیرماه، برگزار نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: با توجه به استمرار شرایط ناپایدار در جنوب کشور، آزمونهای نهایی تمامی رشتههای تحصیلی پایههای یازدهم و دوازدهم در روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۲۸ و ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، فقط در استانهای هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان لغو شده و به زمان دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول میشود.
بر اساس این اطلاعیه، امتحانات نهایی در سایر استانهای کشور مطابق برنامه از پیش اعلامشده برگزار خواهد شد و همچنین آزمونهای بعدی در چهار استان یادشده نیز طبق برنامه ابلاغی انجام میشود.