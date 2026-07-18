خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لغو امتحانات نهایی ۲۸ و ۲۹ تیر در سیستان و بلوچستان

لغو امتحانات نهایی ۲۸ و ۲۹ تیر در سیستان و بلوچستان
کد خبر : 1814746
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد با توجه به تداوم شرایط ناپایدار در جنوب کشور، آزمون‌های نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در استان سیستان و بلوچستان طی روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۲۸ و ۲۹ تیرماه، برگزار نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، وزارت آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به استمرار شرایط ناپایدار در جنوب کشور، آزمون‌های نهایی تمامی رشته‌های تحصیلی پایه‌های یازدهم و دوازدهم در روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۲۸ و ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، فقط در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان لغو شده و به زمان دیگری که متعاقباً اعلام خواهد شد، موکول می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، امتحانات نهایی در سایر استان‌های کشور مطابق برنامه از پیش اعلام‌شده برگزار خواهد شد و همچنین آزمون‌های بعدی در چهار استان یادشده نیز طبق برنامه ابلاغی انجام می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل