انجام ۳۳۸ پیوند عضو طی ۱۲ سال در یزد

به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، دکتر محمود نوری شادکام در جمع اصحاب رسانه استان با بیان این‌که، یزد یکی از استان‌های فعال و پیشرو کشور در زمینه شناسایی و فراهم‌آوری اعضای پیوندی است، اظهار کرد: این دستاورد ارزشمند حاصل تلاش شبانه‌روزی تیم شناسایی و فراهم‌آوری اعضای پیوندی، همکاری مراکز درمانی و بیش از همه، ایثار و بزرگواری خانواده‌های اهداکننده است.

وی با اشاره به اهمیت اعلام تمایل افراد برای اهدای عضو افزود: افراد می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه اهدای عضو و دریافت کارت اهدای عضو، خواست و تمایل خود را اعلام کنند؛ اما مهم‌تر از دریافت کارت، در میان گذاشتن این تصمیم با اعضای خانواده است، چراکه در زمان مرگ مغزی، رضایت خانواده برای انجام فرآیند اهدای عضو ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد با بیان اینکه همچنان بیماران بسیاری در فهرست انتظار پیوند قرار دارند، تصریح کرد: افزایش آگاهی عمومی درباره مرگ مغزی و ترویج فرهنگ اهدای عضو نقشی حیاتی در نجات جان بیماران دارد و باید تلاش کنیم هیچ عضو قابل پیوندی به دلیل ناآگاهی یا باورهای نادرست از دست نرود.

نوری شادکام، آموزش و اطلاع‌رسانی مستمر از طریق رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را از مهم‌ترین راهکارهای توسعه فرهنگ اهدای عضو دانست و گفت: تبیین تفاوت مرگ مغزی با کما، روایت تجربه‌های موفق بیماران پیوندی و خانواده‌های اهداکننده، پاسخ به باورهای نادرست و تشویق مردم به گفت‌وگو درباره تصمیم خود با خانواده، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فرهنگ اهدای عضو در جامعه باشد.

وی در پایان با اشاره به روز ملی پیوند اعضا، خاطرنشان کرد: آگاهی امروز ما ممکن است فردا جان یک انسان را نجات دهد؛ اهدای عضو، ماندگارترین یادگار یک انسان و ادامه زندگی در وجود انسان‌های دیگر است.

انتهای پیام/