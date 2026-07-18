آسیب به ۴ نقطه از شبکه ارتباطی هرمزگان در حملات شب گذشته دشمن

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: بر اثر این حمله، تونل شهید میرزایی مسیر رفت و برگشت، پل رودخانه شور در محور بندرعباس - سیرجان و ۲ پل در محور سه‌راه میناب به سمت رودان آسیب دیدند.

براساس این گزارش، نیروهای راهداری، امدادی و دستگاه‌های اجرایی هرمزگان در محل‌های آسیب‌دیده حضور دارند و عملیات ایمن‌سازی، ارزیابی میزان خسارت، بازگشایی مسیرها و ایجاد راه‌های جایگزین در حال انجام است.

در این اطلاعیه از مردم درخواست شده است تا اطلاع ثانوی از تردد غیرضروری در محورهای آسیب‌دیده خودداری کرده و اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به وضعیت راه‌ها را صرفاً از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.

به گزارش ایرنا، در پی تجاوز شب گذشته دشمن آمریکابی به برخی زیرساخت‌ها، چهار نقطه از محورهای ارتباطی استان دچار خسارت شدند.

بر اثر این حمله ها، تونل شهید میرزایی مسیر رفت و برگشت، پل رودخانه شور در محور بندرعباس - سیرجان و ۲ پل در محور سه‌راه میناب به سمت رودان آسیب دیدند.​