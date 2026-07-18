سرپرست اداره کل صمت گلستان:
تعامل صنعت و دانشگاه از الزامات تحقق تولید دانشبنیان و افزایش بهرهوری است
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: توسعه و تعامل صنعت و دانشگاه را از الزامات تحقق تولید دانشبنیان و افزایش بهرهوری است.
به گزارش ایلنا از گلستان، فرهاد زارع در نشست با حمید رضا عسگری رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمیکاربردی گلستان، توسعه و تعامل صنعت و دانشگاه را از الزامات تحقق تولید دانشبنیان و افزایش بهرهوری دانست و بر حمایت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان از اجرای برنامههای مشترک با دانشگاه جامع علمیکاربردی و ایجاد مراکز آموزش علمیکاربردی در صنایع بزرگ استان تأکید کرد.
در این نشست دو طرف، ظرفیتهای همکاری مشترک میان دانشگاه جامع علمیکاربردی و ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان در راستای توسعه آموزشهای مهارتی، تربیت نیروی انسانی متخصص و پاسخگویی به نیازهای واحدهای تولیدی و صنعتی را مورد بررسی قرار دادند.
حمید رضا عسگری رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمیکاربردی گلستان نیز با تشریح توانمندیهای دانشگاه جامع علمیکاربردی، بر آمادگی این دانشگاه برای طراحی و اجرای دورههای مهارت محور، آموزشهای تخصصی ویژه صنایع و همچنین توسعه همکاریهای مشترک با واحدهای تولیدی استان تأکید کرد.
در ادامه، طرفین بر انعقاد تفاهم نامه همکاری بمنظور توسعه آموزشهای کاربردی، شناسایی نیازهای مهارتی صنایع و اجرای دورههای تخصصی مورد نیاز تأکید کردند.
همچنین موضوع تأسیس مراکز آموزش علمیکاربردی در واحدهای صنعتی بزرگ استان با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر، ارتقای بهرهوری و تأمین نیازهای تخصصی صنایع، به عنوان یکی از محورهای مهم همکاری مورد توافق قرار گرفت.
در پایان این دیدار، مقرر گردید با تشکیل کارگروه مشترک، مقدمات انعقاد تفاهمنامه و شناسایی واحدهای صنعتی مستعد برای راهاندازی مراکز آموزش علمیکاربردی در استان فراهم شود.