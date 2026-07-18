خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست اداره کل صمت گلستان:

تعامل صنعت و دانشگاه از الزامات تحقق تولید دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری است

تعامل صنعت و دانشگاه از الزامات تحقق تولید دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری است
کد خبر : 1814722
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان گفت: توسعه و تعامل صنعت و دانشگاه را از الزامات تحقق تولید دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری است.

به گزارش ایلنا از گلستان، فرهاد زارع در نشست با حمید رضا عسگری رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی گلستان، توسعه و تعامل صنعت و دانشگاه را از الزامات تحقق تولید دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری دانست و بر حمایت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان از اجرای برنامه‌های مشترک با دانشگاه جامع علمی‌کاربردی و ایجاد مراکز آموزش علمی‌کاربردی در صنایع بزرگ استان تأکید کرد. 

در این نشست دو طرف، ظرفیت‌های همکاری مشترک میان دانشگاه جامع علمی‌کاربردی و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان در راستای توسعه آموزش‌های مهارتی، تربیت نیروی انسانی متخصص و پاسخگویی به نیازهای واحدهای تولیدی و صنعتی را مورد بررسی قرار دادند. 

حمید رضا عسگری رئیس واحد استانی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی گلستان نیز با تشریح توانمندی‌های دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، بر آمادگی این دانشگاه برای طراحی و اجرای دوره‌های مهارت محور، آموزش‌های تخصصی ویژه صنایع و همچنین توسعه همکاری‌های مشترک با واحدهای تولیدی استان تأکید کرد. 

در ادامه، طرفین بر انعقاد تفاهم نامه همکاری بمنظور توسعه آموزش‌های کاربردی، شناسایی نیازهای مهارتی صنایع و اجرای دوره‌های تخصصی مورد نیاز تأکید کردند. 

همچنین موضوع تأسیس مراکز آموزش علمی‌کاربردی در واحدهای صنعتی بزرگ استان با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر، ارتقای بهره‌وری و تأمین نیازهای تخصصی صنایع، به عنوان یکی از محورهای مهم همکاری مورد توافق قرار گرفت. 

در پایان این دیدار، مقرر گردید با تشکیل کارگروه مشترک، مقدمات انعقاد تفاهم‌نامه و شناسایی واحدهای صنعتی مستعد برای راه‌اندازی مراکز آموزش علمی‌کاربردی در استان فراهم شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل