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فرماندار بوشهر خبر داد:

اصابت پرتابه‌های دشمن به یک نقطه در اطراف شهر چغادک شهرستان بوشهر

اصابت پرتابه‌های دشمن به یک نقطه در اطراف شهر چغادک شهرستان بوشهر
کد خبر : 1814656
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فرماندار شهرستان بوشهر گفت: دقایقی پیش یک نقطه در اطراف شهر چغادک از توابع این شهرستان هدف تهاجم و اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، محمد مظفری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در این تهاجم، تلفات جانی گزارش نشده است. ابعاد این تهاجم در دست بررسی است.

وی ادامه داد: در راستای پرهیز از تشویش اذهان عمومی، ضروری است شهروندان اخبار و اطلاعات جنگ را فقط از منابع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کنند.

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