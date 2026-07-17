فرماندار بوشهر خبر داد:
اصابت پرتابههای دشمن به یک نقطه در اطراف شهر چغادک شهرستان بوشهر
فرماندار شهرستان بوشهر گفت: دقایقی پیش یک نقطه در اطراف شهر چغادک از توابع این شهرستان هدف تهاجم و اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، محمد مظفری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در این تهاجم، تلفات جانی گزارش نشده است. ابعاد این تهاجم در دست بررسی است.
وی ادامه داد: در راستای پرهیز از تشویش اذهان عمومی، ضروری است شهروندان اخبار و اطلاعات جنگ را فقط از منابع رسمی و رسانههای معتبر پیگیری کنند.