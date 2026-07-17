به گزارش ایلنا، محمد مظفری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: در این تهاجم، تلفات جانی گزارش نشده است. ابعاد این تهاجم در دست بررسی است.

وی ادامه داد: در راستای پرهیز از تشویش اذهان عمومی، ضروری است شهروندان اخبار و اطلاعات جنگ را فقط از منابع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کنند.

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