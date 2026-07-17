مدیرعامل سازمان خبر داد:
27 تیر تا 2 مرداد؛ دورکاری فعالیت کارکنان روزکار و بانوان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت: بر اساس تصمیمات کمیته شرایط اضطرار و با هدف تداوم ارائه خدمات، فعالیت کارکنان روزکار و بانوان این سازمان از روز شنبه 27 تیر ماه تا روز جمعه 2 مرداد ماه به صورت دورکاری خواهد بود.
به گزارش ایلنا، سخاوت اسدی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کمیته شرایط اضطرار و با موافقت انجام شده، تمامی کارکنان روزکار و بانوان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از روز شنبه 27 تیر ماه تا پایان روز جمعه 2 مرداد ماه به صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.
وی ادامه داد: همچنین تمامی واحدهای سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با تشخیص مدیر مربوطه و پس از هماهنگی و اعلام به مدیریت منابع انسانی، با 30 درصد نیروی انسانی در محل کار فعالیت خواهند داشت و سایر کارکنان به صورت دورکاری وظایف خود را انجام میدهند.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اظهار داشت: کارکنان عملیاتی و شیفتکار این سازمان به دلیل ماهیت فعالیتها، همانند گذشته به صورت 100 درصدی در محل کار حضور خواهند داشت و خدماترسانی در بخشهای عملیاتی همچنان بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
اسدی بر ضرورت تداوم فعالیتها اشاره داشته و تصریح کرد: از کارکنان سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تقاضا میشود با هماهنگی مدیران مربوطه، برنامهریزی لازم را به گونهای انجام دهند که روند انجام امور جاری و ارائه خدمات این سازمان بدون هیچگونه اختلالی تداوم یابد.