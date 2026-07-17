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رئیس مرکز اورژانس استان مرکزی خبر داد:

8 مصدوم دستاورد وقوع تصادف زنجیره‌ای در کمربندی جنوبی شهر اراک

8 مصدوم دستاورد وقوع تصادف زنجیره‌ای در کمربندی جنوبی شهر اراک
کد خبر : 1814652
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رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: وقوع تصادف زنجیره‌ای در کمربندی جنوبی شهر اراک محدوده لاین به سمت میدان امام مقابل هتل امیرکبیر، 9 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع تصادف زنجیره‌ای در کمربندی جنوبی شهر اراک محدوده لاین به سمت میدان امام مقابل هتل امیرکبیر، به مرکز ارتباطات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اعلام شد.

وی به اقدامات انجام شده برای رسیدگی به این حادثه اشاره کرده و ادامه داد: بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس اورژانس به محل وقوع حادثه اعزام شدند. بنابر اظهارات افراد حاضر در صحنه، علت بروز این تصادف لغزندگی ناشی از وجود گازوئیل بر روی سطح جاده اعلام شده است.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: در این سانحه رانندگی 9 نفر مصدوم شدند. یک نفر از مصدومان به صورت سرپایی از خدمات فوریت‌های پزشکی در محل حادثه بهره‌مند شد.

ایران‌نژاد به وضعیت دیگر حادثه‌دیدگان این سانحه رانندگی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: 8 مصدوم دیگر این تصادف زنجیره‌ای پس از دریافت اقدامات تخصصی درمانی پیش‌بیمارستانی، توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان ولیعصر شهرستان اراک منتقل شدند.

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