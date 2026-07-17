به گزارش ایلنا، محمدرضا پاکروان افزود: اولویت دورکاری در روز یاد شده با بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان است. این تصمیمات با هدف مدیریت شرایط خاص استان و پس از بررسی‌های کارشناسی در ستاد مدیریت بحران استانداری هرمزگان اتخاذ شده و در نهایت با موافقت استاندار هرمزگان اجرایی شده است.

وی به نحوه فعالیت دستگاه‌های خدمات‌رسان در روز شنبه 27 تیر ماه سال جاری اشاره کرده و ادامه داد: مراکز خدماتی، بهداشتی و درمانی، امدادی، عملیاتی، انتظامی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، از تصمیمات اتخاذ شده مستثنی بوده و مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذیربط، به شهروندان خدمات ارائه خواهند داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان اظهار داشت: این تصمیم صرفاً برای روز شنبه 27 تیر ماه اتخاذ شده است. نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی این استان در روزهای آینده، پس از بررسی شرایط و تصمیم‌گیری ستاد مدیریت بحران استان، متعاقباً از طریق اداره‌کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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