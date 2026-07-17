خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعالیت دستگاه‌های اجرایی هرمزگان با حضور 50 درصدی کارکنان در روز 27 تیر ماه

فعالیت دستگاه‌های اجرایی هرمزگان با حضور 50 درصدی کارکنان در روز 27 تیر ماه
کد خبر : 1814651
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان گفت: با تصمیم ستاد مدیریت بحران این استان و موافقت استاندار، تمامی دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها، سازمان‌ها، شهرداری‌ها، بیمه‌ها و بخش‌های اداری بیمارستان‌های مستقر در استان، روز شنبه 27 تیر ماه سال جاری با حضور 50 درصدی کارکنان فعالیت خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا پاکروان افزود: اولویت دورکاری در روز یاد شده با بانوان شاغل در دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان است. این تصمیمات با هدف مدیریت شرایط خاص استان و پس از بررسی‌های کارشناسی در ستاد مدیریت بحران استانداری هرمزگان اتخاذ شده و در نهایت با موافقت استاندار هرمزگان اجرایی شده است.

وی به نحوه فعالیت دستگاه‌های خدمات‌رسان در روز شنبه 27 تیر ماه سال جاری اشاره کرده و ادامه داد: مراکز خدماتی، بهداشتی و درمانی، امدادی، عملیاتی، انتظامی و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، از تصمیمات اتخاذ شده مستثنی بوده و مطابق روال معمول و بر اساس تشخیص مدیران ذیربط، به شهروندان خدمات ارائه خواهند داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان اظهار داشت: این تصمیم صرفاً برای روز شنبه 27 تیر ماه اتخاذ شده است. نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی این استان در روزهای آینده، پس از بررسی شرایط و تصمیم‌گیری ستاد مدیریت بحران استان، متعاقباً از طریق اداره‌کل روابط‌عمومی استانداری هرمزگان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل