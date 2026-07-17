3 کشته و یک مصدوم دستاورد حادثه رانندگی در خراسان جنوبی

به گزارش ایلنا، سرهنگ میرمحمد کاظمی افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی شدید بین یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 با یک دستگاه کامیون در کیلومتر 7 جاده روستایی ارسک به رقه بشرویه، به مرکز فوریت‌های پلیسی 110 گزارش شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله مأموران پلیس و نیروهای امدادی به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند. مأموران پلیس با حضور در محل حادثه مشاهده کردند یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 با یک دستگاه کامیون با یکدیگر برخورد کردند.

رئیس پلیس راه استان خراسان جنوبی اظهار داشت: در این حادثه رانندگی 3 نفر کشته شدند و یک نفر نیز مصدوم شده است. مصدوم این حادثه توسط پس از دریافت اقدامات پیش‌بیمارستانی، برای درمان توسط اورژانس به بیمارستان امام رضا بشرویه منتقل شد.

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