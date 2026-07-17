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دبیر هیئت انجمن‌های ورزشی استان خبر داد:

مرگ استاد پاراگلایدرسواری اهل استان سمنان در پی حادثه سقوط

مرگ استاد پاراگلایدرسواری اهل استان سمنان در پی حادثه سقوط
کد خبر : 1814649
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دبیر هیئت انجمن‌های ورزشی استان سمنان گفت: سلمان عبدلی مسئول کمیته ورزش‌های هوایی هیئت انجمن‌های ورزشی استان سمنان، در حادثه سقوط پاراگلایدر در ارتفاعات شمال استان تهران جان باخت. پرواز به صورت 2 نفره انجام شده بود و نفر دوم نجات یافته است.

به گزارش ایلنا، حامد علایی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: عبدلی متولد سال 1363 و مسئول کمیته ورزش‌های هوایی هیئت انجمن‌های ورزشی استان سمنان بوده است که در پی سانحه سقوط پاراگلایدر در ارتفاع حدود 4500 محدوده قله دماوند جان باخته است.

وی ادامه داد: پرواز به صورت چندمنطقه‌ای بوده و حادثه در محدوده قله دماوند رخ داده است. توده هوایی باعث شد که بال اصلی پرواز پاراگلایدر از بین برود و این حادثه تلخ اتفاق بیفتد. جزئیات حادثه هنوز مشخص نیست و علت آن از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

دبیر هیئت انجمن‌های ورزشی استان سمنان اظهار داشت: مرحوم سلمان عبدلی نقش سازنده‌ای در توسعه ورزش‌های هوایی کشور ایران داشت و با علاقه وافر خود به این رشته ورزشی، بسیاری از علاقه‌مندان را در این ورزش جذب کرده و آنها را تحت آموزش‌های خود قرار داده بود.

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