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فوت ۲ سرنشین خودروی آفرود در پی واژگونی در کویر مرنجاب آران و بیدگل

فوت ۲ سرنشین خودروی آفرود در پی واژگونی در کویر مرنجاب آران و بیدگل
کد خبر : 1814548
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رئیس اورژانس کاشان از فوت دو سرنشین خودروی آفرود در پی واژگونی در کویر مرنجاب آران و بیدگل خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهرداد فرزندی‌پور ضمن اشاره به حادثه واژگونی یک دستگاه خودرو در محدوده کویر مرنجاب اظهار کرد: ساعت ۶:۵۰ صبح امروز، گزارش واژگونی یک دستگاه خودرو آفرود ،در حدود ۱۰ کیلومتری پس از کاروانسرای مرنجاب به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ کاشان اعلام شد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه نوش آباد و یک دستگاه آمبولانس از هلال احمربه محل حادثه اعزام شدند.

وی ابراز کرد کرد: دراین حادثه دونفر دچار مصدومیت شدید شدند که متاسفانه به علت شدت جراحات وارده، هر دو مصدوم آقای ۳۳ ساله و ۴۸ ساله سرصحنه حادثه جان خود را از دست داده بودند.

رئیس اورژانس کاشان بار دیگر بر رعایت اصول ایمنی و احتیاط بیشتر در مسیرهای کویری و خارج از جاده‌های اصلی تأکید کرد.

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