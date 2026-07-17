استاندار واسط عراق خبر داد:
آمادگی کامل عراق برای برگزاری مراسم اربعین / مهمترین چالش اربعین مدیریت انبوه زائران است
استاندار واسط عراق بر آمادگی کامل این استان برای برگزاری مراسم اربعین سال جاری تأکید کرده و گفت: مهمترین چالش اربعین مدیریت انبوه زائران است. با هماهنگی میان 2 کشور، استقرار نیروها برای برقراری امنیت و فعالیت موکبها به صورت منسجم برنامهریزی شده و تمامی موکبها برای خدمترسانی آماده هستند.
به گزارش ایلنا، علی حسن سلیمون در نشست مشترک ستاد اربعین به منظور هماهنگیهای دوجانبه بین 2 کشور ایران و عراق، افزود: تمامی زیرساختهای لازم از مرز مهران تا کربلای معلا برای ارائه خدماترسانی به زائران فراهم شده است. خدمت به زائران حضرت امام حسین وظیفهای است که در جان و دل مردم عراق ریشه دارد.
وی ادامه داد: در استان واسط عراق تمامی زمینهها و ظرفیتها برای پیشوازی از زائران ایرانی مهیا شده است. در این راستا از مرز مهران تا کربلای مقدس، برنامهریزی جامعی برای ارائه خدمتها انجام گرفته است. همچنین تأمین آب، برق و نیازهای پایانه زرباطیه کشور عراق در همسایگی مرز مهران به صورت کامل انجام شده است.
استاندار واسط عراق اظهار داشت: دولت مرکزی عراق بر ارائه بهترین خدمتها به زائران اربعینی تأکید کرده است. ستاد اربعین استان واسط به صورت هفتگی نشستهای خود را برای برگزاری مراسم اربعین تشکیل میدهد. در این راستا روند آمادهسازی زیرساختها به صورت پیوسته از سوی مسئولان مورد بازدید و ارزیابی قرار میگیرد.
سلیمون تصریح کرد: قلبهای مردم عراق با ملت ایران است و امیدواریم پیروزی هرچه زودتر نصیب ایران شود. ایران و عراق یک ملت و یک خانواده هستند و این پیوند تا ابد پابرجا خواهد ماند. کشور عراق هرگز از خودگذشتگیهای کشور ایران، به ویژه نقش سپهبد شهید قاسم سلیمانی در مبارزه با داعش را فراموش نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا، نشست مشترک ستاد اربعین به منظور هماهنگیهای دوجانبه بین 2 کشور ایران و عراق، با حضور معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، استاندار ایلام، استاندار واسط عراق، فرمانده سپاه امیرالمومنین، معاونان استاندار و جمعی از مسئولان استانی در پایانه مرزی زرباطیه عراق برگزار شد.