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اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی دو شهر لرستان پس از حمله آمریکا

اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی دو شهر لرستان پس از حمله آمریکا
کد خبر : 1814496
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پس از حمله هوایی آمریکا به شهر ویسیان ارتباطات تلفنی و اینترنتی در این منطقه و شهرستان معمولان دچار اختلال‌ شد.

به گزارش ایلنا، شرکت مخابرات منطقه لرستان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: به اطلاع مردم شریف بخش ویسیان و شهرستان معمولان می‌رساند، به دلیل بروز اختلال فنی گسترده در زیرساخت‌های ارتباطی منطقه، در حال حاضر ارتباط تلفن ثابت و همراه در این مناطق با قطعی مواجه شده است. 

تیم‌های فنی و عملیاتی مخابرات منطقه لرستان از نخستین ساعات وقوع این اختلال در محل حاضر شده‌اند و با به‌کارگیری همه امکانات، در حال انجام اقدامات لازم برای بازسازی و برقراری مجدد ارتباطات هستند. 

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تلاش بر آن است که ارتباطات بخش ویسیان تا عصر امروز و ارتباطات شهرستان معمولان حداکثر تا بعدازظهر فردا برقرار شود.

 

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