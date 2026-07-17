اختلال در زیرساختهای ارتباطی دو شهر لرستان پس از حمله آمریکا
پس از حمله هوایی آمریکا به شهر ویسیان ارتباطات تلفنی و اینترنتی در این منطقه و شهرستان معمولان دچار اختلال شد.
به گزارش ایلنا، شرکت مخابرات منطقه لرستان با صدور اطلاعیهای اعلام کرده است: به اطلاع مردم شریف بخش ویسیان و شهرستان معمولان میرساند، به دلیل بروز اختلال فنی گسترده در زیرساختهای ارتباطی منطقه، در حال حاضر ارتباط تلفن ثابت و همراه در این مناطق با قطعی مواجه شده است.
تیمهای فنی و عملیاتی مخابرات منطقه لرستان از نخستین ساعات وقوع این اختلال در محل حاضر شدهاند و با بهکارگیری همه امکانات، در حال انجام اقدامات لازم برای بازسازی و برقراری مجدد ارتباطات هستند.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، تلاش بر آن است که ارتباطات بخش ویسیان تا عصر امروز و ارتباطات شهرستان معمولان حداکثر تا بعدازظهر فردا برقرار شود.