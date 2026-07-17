آموزش پیشگیری از سرطان برای افزایش آگاهی زنان قزوین برگزار شد
کارگاه آموزشی پیشگیری از سرطان در زنان با محوریت آموزش راهکارهای تشخیص زودهنگام، سبک زندگی سالم و اهمیت غربالگری، در خانه فرهنگ شهید نواب صفوی قزوین برگزار شد تا بانوان با عوامل مؤثر در کاهش خطر ابتلا به سرطان و نقش مراقبتهای پیشگیرانه بیشتر آشنا شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، در راستای ارتقای فرهنگ سلامت و افزایش آگاهی بانوان نسبت به بیماریهای شایع، کارگاه آموزشی «پیشگیری از سرطان در زنان» با حضور جمعی از بانوان در خانه فرهنگ شهید نواب صفوی قزوین برگزار شد.
در این برنامه آموزشی، کارشناسان حوزه سلامت با تشریح مهمترین عوامل خطر، راهکارهای پیشگیری و ضرورت تشخیص زودهنگام سرطان، بر نقش آگاهی عمومی در کاهش آمار ابتلا و افزایش موفقیت درمان تأکید کردند.
شرکتکنندگان در این کارگاه با شیوههای صحیح خودآزمایی، علائم هشداردهنده برخی سرطانهای شایع در زنان، اهمیت انجام معاینات و غربالگریهای دورهای و همچنین تأثیر تغذیه سالم، فعالیت بدنی و اصلاح سبک زندگی در حفظ سلامت آشنا شدند.
در بخش دیگری از این برنامه، بر اهمیت مراجعه منظم به مراکز درمانی و انجام آزمایشهای دورهای تأکید شد و کارشناسان خاطرنشان کردند تشخیص بیماری در مراحل اولیه، شانس درمان را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
همچنین بانوان حاضر در این کارگاه با طرح پرسشهای تخصصی، دغدغههای خود درباره پیشگیری، تشخیص و مراقبتهای سلامت را با کارشناسان در میان گذاشتند و پاسخهای لازم را دریافت کردند.
برگزارکنندگان این برنامه هدف از اجرای چنین کارگاههایی را افزایش سواد سلامت، نهادینهسازی فرهنگ پیشگیری و تشویق بانوان به مراقبت مستمر از سلامت خود عنوان کردند و بر تداوم برگزاری دورههای آموزشی در حوزه سلامت خانواده تأکید کردند.