عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف فارس مطرح کرد؛
شیراز میتواند پایتخت گردشگری غذا در ایران باشد
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس با اشاره به ظرفیتهای گسترده شیراز در حوزه گردشگری غذا، بر ضرورت بهرهگیری از این مزیت برای توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصاد شهری تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، امین رحیمی اظهار کرد: شیراز با برخورداری از تنوع گسترده غذاهای سنتی، محلی و نوآورانه، یکی از غنیترین مقاصد گردشگری غذایی کشور محسوب میشود و میتواند نقش مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کند.
وی افزود: شیراز تنها به واسطه آثار تاریخی، فرهنگی و باغهای مشهور خود شناخته نمیشود، بلکه فرهنگ غذایی غنی و متنوع این شهر نیز یکی از مهمترین جاذبههای آن به شمار میرود. از غذاهای اصیل شیرازی گرفته تا رستورانها، کافهها، کافیشاپها، پزندگیها و مجموعههای پذیرایی مدرن، همگی بخشی از هویت گردشگری این کلانشهر را شکل دادهاند.
رحیمی با اشاره به جایگاه ویژه شیراز در صنعت رستورانداری کشور گفت: این شهر از نظر تعداد و گستردگی رستورانها، سفرهخانهها و مراکز عرضه غذا، از جایگاه ممتازی برخوردار است و همین موضوع فرصت ارزشمندی برای توسعه گردشگری غذا و معرفی فرهنگ غذایی استان فارس فراهم کرده است.
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس ادامه داد: فعالان صنفی حوزه غذا با ارائه خدمات باکیفیت، رعایت استانداردهای بهداشتی، حفظ اصالت خوراکهای بومی و بهرهگیری از شیوههای نوین پذیرایی، نقش مهمی در افزایش رضایت گردشگران و تقویت برند گردشگری شیراز ایفا میکنند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از اصناف فعال در این حوزه اظهار داشت: توسعه گردشگری غذایی نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، متولیان گردشگری و اصناف است و برگزاری جشنوارههای غذا، معرفی خوراکهای بومی، آموزش نیروی انسانی و حمایت از سرمایهگذاری در این بخش میتواند جایگاه شیراز را به عنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری غذا در کشور تثبیت کند.
رحیمی در پایان تصریح کرد: اتاق اصناف مرکز استان فارس از برنامههایی که به معرفی ظرفیتهای غذایی شیراز و تقویت کسبوکارهای صنفی این حوزه منجر شود حمایت میکند و معتقد است گردشگری غذا میتواند به افزایش ماندگاری مسافران، رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در استان کمک کند.