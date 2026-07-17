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عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف فارس مطرح کرد؛

شیراز می‌تواند پایتخت گردشگری غذا در ایران باشد

شیراز می‌تواند پایتخت گردشگری غذا در ایران باشد
کد خبر : 1814466
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عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شیراز در حوزه گردشگری غذا، بر ضرورت بهره‌گیری از این مزیت برای توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصاد شهری تأکید کرد.

​به گزارش ایلنا، امین رحیمی اظهار کرد: شیراز با برخورداری از تنوع گسترده غذاهای سنتی، محلی و نوآورانه، یکی از غنی‌ترین مقاصد گردشگری غذایی کشور محسوب می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کند.

وی افزود: شیراز تنها به واسطه آثار تاریخی، فرهنگی و باغ‌های مشهور خود شناخته نمی‌شود، بلکه فرهنگ غذایی غنی و متنوع این شهر نیز یکی از مهم‌ترین جاذبه‌های آن به شمار می‌رود. از غذاهای اصیل شیرازی گرفته تا رستوران‌ها، کافه‌ها، کافی‌شاپ‌ها، پزندگی‌ها و مجموعه‌های پذیرایی مدرن، همگی بخشی از هویت گردشگری این کلان‌شهر را شکل داده‌اند.

رحیمی با اشاره به جایگاه ویژه شیراز در صنعت رستوران‌داری کشور گفت: این شهر از نظر تعداد و گستردگی رستوران‌ها، سفره‌خانه‌ها و مراکز عرضه غذا، از جایگاه ممتازی برخوردار است و همین موضوع فرصت ارزشمندی برای توسعه گردشگری غذا و معرفی فرهنگ غذایی استان فارس فراهم کرده است.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس ادامه داد: فعالان صنفی حوزه غذا با ارائه خدمات باکیفیت، رعایت استانداردهای بهداشتی، حفظ اصالت خوراک‌های بومی و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین پذیرایی، نقش مهمی در افزایش رضایت گردشگران و تقویت برند گردشگری شیراز ایفا می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از اصناف فعال در این حوزه اظهار داشت: توسعه گردشگری غذایی نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی، متولیان گردشگری و اصناف است و برگزاری جشنواره‌های غذا، معرفی خوراک‌های بومی، آموزش نیروی انسانی و حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند جایگاه شیراز را به عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری غذا در کشور تثبیت کند.

رحیمی در پایان تصریح کرد: اتاق اصناف مرکز استان فارس از برنامه‌هایی که به معرفی ظرفیت‌های غذایی شیراز و تقویت کسب‌وکارهای صنفی این حوزه منجر شود حمایت می‌کند و معتقد است گردشگری غذا می‌تواند به افزایش ماندگاری مسافران، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان کمک کند.

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