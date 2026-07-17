به گزارش ایلنا، مهدی رنجبر در این بازدید که با حضور محسن گرجی دبیرکل کارگروه مد و لباس کشور و کریم مجرب رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ‌‌استان فارس، انجام گرفت ، افزود: این نمایشگاه با حضور ۵۰ نفر از تولیدکنندگان و طراحان از سراسر کشور و موضوع عرضه محصولات حجاب و محصولات فرهنگی مرتبط با پیاده روی اربعین برپا شده است.

و یادامه داد: موسسه «سدن پوش» با همکاری آستان مقدس شاهچراغ و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس، نمایشگاه تخصصی ملزومات اربعین را شامل؛ پوشاک مخصوص پیاده‌روی، دوخت رایگان چادر مشکی، چاپ رایگان روی تیشرت و پیراهن را تا ۵ مرداد از ساعت ۱۰ تا ۲۲ در شبستان مصلی حرم مطهر شاهچراغ (ع)، برپا دارد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان افزود: برگزاری نمایشگاه‌های مد و لباس ایرانی-اسلامی، این روزها تنها یک رویداد تجاری برای عرضه پوشاک نیست، بلکه جریانی است که به دنبال پاسخ به یک نیاز اساسی در جامعه امروزی است که چگونه می‌توان همزمان هم به‌روز بود و هم بر ارزش‌های اصیل پایبند ماند.

وی بیان داشت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اینگونه نمایشگاه‌ها، شکستن کلیشه‌ای است که دین را در تقابل با تنوع و زیبایی می‌بیند. طراحان جوان با استفاده از الگوهای هنری ایرانی، رنگ‌بندی‌های اصیل و برش‌های مدرن، نشان می‌دهند که «حجاب» نه تنها محدودیت نیست، بلکه بستر خلاقیت است. این رویدادها ثابت می‌کنند که پوشش اسلامی می‌تواند در عین سادگی، بسیار شیک و فاخر باشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد فارس اظهار داشت: در فرهنگ اسلامی، پوشش یکی از نمودهای بیرونیِ باورهای درونی است. نمایشگاه‌های مد و لباس، با ارائه مدل‌های متنوع و زیبا، به جوانان کمک می‌کنند تا در دنیایی که مدهای بیگانه به سرعت تغییر می‌کنند، الگوی بومی و متناسب با فرهنگ ایرانی خود را پیدا کنند. این کار در واقع «ترویج غیرمستقیم فرهنگ عفت» از طریق ابزار هنر است.

رنجبر ادامه داد: در شرایطی که صنعت پوشاک جهانی سعی در یکسان‌سازی سلیقه‌ها دارد، برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی حرکتی در جهت حفظ «هویت ملی» است. استفاده از پارچه‌های سنتی (مانند ترمه، سوزن‌دوزی‌های بلوچی، و طرح‌های اسلیمی) در طراحی‌های مدرن، پیوندی میان نسل جدید با میراث هنری گذشتگان ایجاد می‌کند.

وی گفت: از منظر مذهبی، تلاش برای استقلال اقتصادی و حمایت از کارآفرینان داخلی، یک وظیفه اجتماعی است. این نمایشگاه‌ها بستر رشد طراحان نوپایی هستند که بدون نیاز به الگوبرداری از مدهای غربی، با تکیه بر ذوق و سلیقه بومی خود به تولید لباس‌هایی می‌پردازند که هم با عرف جامعه سازگار است و هم نیاز مشتریانِ سخت‌پسند را برطرف می‌کند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان فارس در پایان ابراز داشت: برگزاری این نمایشگاه‌ها، تلنگری تا بدانیم مردم تشنه‌ زیبایی‌های مشروع و اصیل هستند. نمایشگاه مد و لباس ایرانی-اسلامی، در واقع «جشنِ تلفیق تعهد و تخصص» است؛ جایی که هنر، حیا را در آغوش می‌گیرد تا تصویری زیباتر، متین‌تر و اصیل‌تر از زن و مرد ایرانی به نمایش بگذارد.

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