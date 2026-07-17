پیکر استاد دانشگاه مغروق در آبشار سوله دو کل پیدا شد
مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی از پیدا شدن پیکر بانوی مغروق مفقودی در آبشار سولهدوکل با تلاش نیروهای امدادی و محلی خبر داد.
به گزارش ایلنا حمید محبوبی گفت: پس از هشت روز از حادثه سقوط استاد دانشگاه ارومیه در آبشار سوله دوکل پیکر این بانو صبح امروز با تلاش نیروهای امدادی و محلی پیدا شد.
وی افزود: عملیات جستوجو طی این هشت روز با دستور و پیگیری مستمر استاندار آذربایجانغربی ادامه داشت.
محبوبی ادامه داد: در نهایت با بسیج تمامی امکانات و تلاش نیروهای امدادی و محلی پیکر بانوی مغروق مفقودی در سوله دوکل پیدا شد.