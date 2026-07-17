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پیکر استاد دانشگاه مغروق در آبشار سوله دو کل پیدا شد

پیکر استاد دانشگاه مغروق در آبشار سوله دو کل پیدا شد
کد خبر : 1814452
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مدیر عامل هلال احمر آذربایجان غربی از پیدا شدن پیکر بانوی مغروق مفقودی در آبشار سوله‌دوکل با تلاش نیروهای امدادی و محلی خبر داد.

به گزارش ایلنا حمید محبوبی گفت: پس از هشت روز از حادثه سقوط استاد دانشگاه ارومیه در آبشار سوله دوکل پیکر این بانو صبح امروز با تلاش نیروهای امدادی و محلی پیدا شد.

وی افزود: عملیات جست‌وجو طی این هشت روز با دستور و پیگیری مستمر استاندار آذربایجان‌غربی  ادامه داشت.

محبوبی ادامه داد: در نهایت با بسیج تمامی امکانات و تلاش نیروهای امدادی و محلی پیکر بانوی مغروق مفقودی در سوله دوکل  پیدا شد.

 

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