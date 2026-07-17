به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به وضعیت حادثه‌دیدگان این حملات تروریستی اشاره شده و آمده است: روند رسیدگی به مصدومان این حملات تروریستی از سوی نیروهای امدادی و کادر درمان در حال انجام است. جزئیات بیشتر درباره وضعیت مصدومان، هویت شهدا و ابعاد این حادثه پس از اعلام مراجع رسمی منتشر خواهد شد.

استانداری هرمزگان در اطلاعیه خود به از سرگیری ترددها در منطقه اشاره کرده و آورده است: ترددها در محور مواصلاتی بندرعباس به لار در محدوده شهرستان بندرخمیر به کندی از سر گرفته شده است. در این راستا به جهت مدیریت بار ترافیکی کماکان از شهروندان تقاضا می‌شود از ترددهای غیرضروری در منطقه پرهیز کنند.

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