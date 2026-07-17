به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: ارزیابی‌های اولیه از محل وقوع این حادثه تروریستی توسط نیروهای امدادی و دستگاه‌های ذی‌ربط در حال انجام است و تاکنون جزئیات بیشتری از خسارات احتمالی یا تلفات این حمله منتشر نشده است.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: گزارش تکمیلی و اطلاعات بیشتر پس از پایان بررسی‌های میدانی و ارزیابی‌های اولیه، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد. از شهروندان تقاضا می‌شود اخبار و اطلاعات را از منابع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کنند.

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