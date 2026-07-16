مجروح شدن یک نفر در پی حمله مجدد دشمن به شهر بوشهر

به گزارش ایلنا، محمد مظفری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: بر اساس آخرین اطلاعات، این حادثه تروریستی یک مجروح در پی داشته و وضعیت وی توسط نیروهای امدادی و درمانی در حال پیگیری است.

وی به بررسی ابعاد این حملات از سوی مسئولان ذیربط اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: ابعاد و جزئیات این حادثه تروریستی همچنان در دست بررسی است. در صورت دریافت اطلاعات تکمیلی، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

فرماندار شهرستان بوشهر اظهار داشت: از شهروندان تقاضا می‌شود ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کرده و از انتشار یا بازنشر اخبار تأیید نشده، شایعات و گمانه‌زنی‌ها خودداری کنند.

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