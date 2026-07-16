فرماندار شهرستان بوشهر خبر داد:
مجروح شدن یک نفر در پی حمله مجدد دشمن به شهر بوشهر
فرماندار شهرستان بوشهر گفت: ساعاتی پیش برای دومین بار در بازه زمانی چند ساعت گذشته، شهر بوشهر هدف حملات دشمن آمریکایی قرار گرفت که بر اساس آخرین گزارشها، این حادثه یک مجروح برجای گذاشته است.
به گزارش ایلنا، محمد مظفری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: بر اساس آخرین اطلاعات، این حادثه تروریستی یک مجروح در پی داشته و وضعیت وی توسط نیروهای امدادی و درمانی در حال پیگیری است.
وی به بررسی ابعاد این حملات از سوی مسئولان ذیربط اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: ابعاد و جزئیات این حادثه تروریستی همچنان در دست بررسی است. در صورت دریافت اطلاعات تکمیلی، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
فرماندار شهرستان بوشهر اظهار داشت: از شهروندان تقاضا میشود ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و رسانههای معتبر پیگیری کرده و از انتشار یا بازنشر اخبار تأیید نشده، شایعات و گمانهزنیها خودداری کنند.