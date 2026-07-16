خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرماندار شهرستان بوشهر خبر داد:

مجروح شدن یک نفر در پی حمله مجدد دشمن به شهر بوشهر

مجروح شدن یک نفر در پی حمله مجدد دشمن به شهر بوشهر
کد خبر : 1814359
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار شهرستان بوشهر گفت: ساعاتی پیش برای دومین بار در بازه زمانی چند ساعت گذشته، شهر بوشهر هدف حملات دشمن آمریکایی قرار گرفت که بر اساس آخرین گزارش‌ها، این حادثه یک مجروح برجای گذاشته است.

به گزارش ایلنا، محمد مظفری به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: بر اساس آخرین اطلاعات، این حادثه تروریستی یک مجروح در پی داشته و وضعیت وی توسط نیروهای امدادی و درمانی در حال پیگیری است.

وی به بررسی ابعاد این حملات از سوی مسئولان ذیربط اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: ابعاد و جزئیات این حادثه تروریستی همچنان در دست بررسی است. در صورت دریافت اطلاعات تکمیلی، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

فرماندار شهرستان بوشهر اظهار داشت: از شهروندان تقاضا می‌شود ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کرده و از انتشار یا بازنشر اخبار تأیید نشده، شایعات و گمانه‌زنی‌ها خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل