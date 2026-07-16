به گزارش ایلنا، احسان جهانیان افزود: شامگاه پنجشنبه 25 تیر ماه و بامداد جمعه 26 تیر ماه نیز در 2 مرحله چندین نقطه از شهر بوشهر هدف حملات دشمن آمریکایی قرار گرفته است. ابعاد حملات به مناطق یاد شده در دست بررسی است.

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