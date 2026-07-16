معاون سیاسی استانداری بوشهر خبر داد:
اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی به یک نقطه در شهرستان دشتی
معاون سیاسی و امنیتی استانداری بوشهر گفت: بامداد امروز جمعه 26 تیر ماه یک نقطه در شهرستان دشتی هدف حملات و اصابت پرتابههای دشمن آمریکایی قرار گرفت. بر اثر وقوع این حملات تاکنون تلفات جانی گزارش نشده است.
به گزارش ایلنا، احسان جهانیان افزود: شامگاه پنجشنبه 25 تیر ماه و بامداد جمعه 26 تیر ماه نیز در 2 مرحله چندین نقطه از شهر بوشهر هدف حملات دشمن آمریکایی قرار گرفته است. ابعاد حملات به مناطق یاد شده در دست بررسی است.