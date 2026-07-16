شرکت مهندسی آب و برق کیش اعلام کرد:
وصل شدن برق محدوده شهرک نوبنیاد یک جزیره کیش / حمله به تأسیسات برق تکذیب میشود
شرکت مهندسی آب و برق کیش با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: برق مناطقی از جزیره کیش که از نخستین دقایق بامداد روز جمعه 26 تیر ماه قطع شده بود، با تلاش نیروهای عملیاتی پس از ساعاتی وصل شده و هم اینک جریان برق در همه محلههای این جزیره به شکل پایدار برقرار است.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه به تشریح جزئیات این خبر پرداخته شده و در این خصوص آمده است: به اطلاع شهروندان جزیره کیش میرساند به علت نقص فنی، بخشی از شبکه توزیع نیروی برق در محدوده شهرک نوبنیاد یک جزیره کیش دچار خاموشی شده بود که با تلاش نیروهای عملیاتی مجدد وصل شد.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: قطعی ایجاد شده در بخشی از شبکه برق جزیره کیش محدوده شهرک نوبنیاد یک، ناشی از نقص فنی در شبکه توزیع برق بوده است. این نقص فنی با حضور و تلاش تیمهای فنی و نیروهای عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شد و شبکه توزیع برق به وضعیت عادی بازگشت.
شرکت مهندسی آب و برق کیش در اطلاعیه خود برخی شایعات در خصوص حمله به تأسیسات برق جزیره کیش را تکذیب کرده و آورده است: اخبار منتشر شده در برخی رسانهها و فضای مجازی مبنی بر ارتباط قطعی برق اخیر در مناطقی از جزیره کیش با حملات دشمن، صحت نداشته و این موضوع تکذیب میشود.
در این اطلاعیه ذکر شده است: بررسیهای میدانی انجام شده نشان میدهد که شامگاه پنجشنبه 25 تیر ماه و بامداد جمعه 26 تیر ماه حملهای به جزیره کیش انجام نشده و قطعی برق، علت فنی داشته است. هماینک برق و آب مناطق و محلههای مختلف جزیره کیش پایدار است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.