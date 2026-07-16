حمله مجدد دشمن آمریکایی به شهر بوشهر / گزارشی از آسیب جانی مخابره نشده است

به گزارش ایلنا، احسان جهانیان افزود: ساعتی پیش چندین انفجار در شهر بوشهر رخ داد که تا این لحظه گزارشی از آسیب جانی مخابره نشده است. ابعاد و جزئیات بیشتر این حادثه همچنان در دست بررسی است و در صورت نیاز به صورت مجدد اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی ادامه داد: از شهروندان استان بوشهر تقاضا می‌شود تا علاوه بر حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات مربوط به این حادثه را تنها از منابع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کنند. همچنین از انتشار یا بازنشر اخبار تأیید نشده و شایعات در فضای مجازی با جدیت خودداری کنند.

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