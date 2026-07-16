حمله مجدد دشمن آمریکایی به شهر بوشهر / گزارشی از آسیب جانی مخابره نشده است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر به حملات مجدد دشمن به شهر بوشهر اشاره کرده و گفت: ساعتی پیش برای دومین بار متوالی در چند ساعت گذشته، شهر بوشهر هدف هجوم و حملات دشمن آمریکایی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، احسان جهانیان افزود: ساعتی پیش چندین انفجار در شهر بوشهر رخ داد که تا این لحظه گزارشی از آسیب جانی مخابره نشده است. ابعاد و جزئیات بیشتر این حادثه همچنان در دست بررسی است و در صورت نیاز به صورت مجدد اطلاعرسانی خواهد شد.
وی ادامه داد: از شهروندان استان بوشهر تقاضا میشود تا علاوه بر حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات مربوط به این حادثه را تنها از منابع رسمی و رسانههای معتبر پیگیری کنند. همچنین از انتشار یا بازنشر اخبار تأیید نشده و شایعات در فضای مجازی با جدیت خودداری کنند.