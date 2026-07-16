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۲ شهید و ۴ مجروح حاصل حمله آمریکا به پل‌های محور بندرعباس-خمیر

۲ شهید و ۴ مجروح حاصل حمله آمریکا به پل‌های محور بندرعباس-خمیر
کد خبر : 1814341
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روابط عمومی استانداری هرمزگان اعلام کرد: در ادامه حملات تجاوزکارانه آمریکا به استان هرمزگان، پل‌های کهورستان و گریوه در محورهای ارتباطی استان هدف قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی استانداری هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ادامه حملات تجاوزکارانه آمریکا به استان هرمزگان، پل کهورستان و پل گریوه در محورهای ارتباطی استان مورد اصابت قرار گرفتند.

بر اساس گزارش‌های مراکز امدادی و درمانی، در پی این حملات ۲ نفر از هموطنانمان به شهادت رسیده و ۴ نفر دیگر مجروح شدند که بلافاصله توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شده و تحت مداوا قرار دارند.

در این اطلاعیه آمده است که محور بندرعباس–خمیر–لار به طور کامل مسدود شده و جاده کشار به کهورستان نیز تا اطلاع ثانوی بسته است.

روابط عمومی استانداری هرمزگان از شهروندان خواست تا از هرگونه تردد در محورهای یادشده و مناطق اطراف محل حادثه خودداری کرده و برای تسهیل عملیات امدادرسانی، مسیر را برای خودروهای امدادی، انتظامی و آتش‌نشانی باز نگه دارند.

در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که نیروهای امدادی، انتظامی و نظامی در محل حادثه حضور دارند و اخبار و اطلاعات تکمیلی از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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