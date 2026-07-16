دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان اعلام کرد:
مصدومیت 7 نفر در پی حمله نیروهای آمریکایی به تپه اللهاکبر شهرستان بندرعباس
دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: در پی حمله تروریستی ساعتی پیش نیروهای دشمن متجاوز آمریکایی به محله مسکونی تپه اللهاکبر در پنجشنبه شب 25 تیر ماه به شهرستان بندرعباس، متأسفانه تاکنون 7 نفر از هموطنان مجروح شدهاند.
به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، تمامی نیروهای امدادی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتهاند و در این راستا اقدامات درمانی لازم برای مداوای مصدومین این حمله تروریستی در حال انجام است.
در اطلاعیه فوق عنوان شده است: ضمن محکومیت شدید این اقدام تجاوزکارانه، از عموم شهروندان شریف شهرستان بندرعباس تقاضا میشود ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات را تنها از طریق مراجع رسمی و رسانههای معتبر پیگیری کرده و از هرگونه شایعهپراکنی خودداری کنند.
دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان در اطلاعیه خود آورده است: از عصر روز چهارشنبه تاکنون چندین بار مناطق مختلف شهرستان بندرعباس مورد تهاجمات دشمن آمریکایی قرار گرفته است که آخرین مورد این حملات تروریستی به منطقه مسکونی تپه اللهاکبر این شهرستان بود.