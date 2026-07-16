به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است: بلافاصله پس از وقوع این حادثه، تمامی نیروهای امدادی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند و در این راستا اقدامات درمانی لازم برای مداوای مصدومین این حمله تروریستی در حال انجام است.

در اطلاعیه فوق عنوان شده است: ضمن محکومیت شدید این اقدام تجاوزکارانه، از عموم شهروندان شریف شهرستان بندرعباس تقاضا می‌شود ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات را تنها از طریق مراجع رسمی و رسانه‌های معتبر پیگیری کرده و از هرگونه شایعه‌پراکنی خودداری کنند.

دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان در اطلاعیه خود آورده است: از عصر روز چهارشنبه تاکنون چندین بار مناطق مختلف شهرستان بندرعباس مورد تهاجمات دشمن آمریکایی قرار گرفته است که آخرین مورد این حملات تروریستی به منطقه مسکونی تپه الله‌اکبر این شهرستان بود.

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