شنیده شدن صدای 2 انفجار در شهر بوشهر

به گزارش ایلنا، محمد مظفری افزود: بر اساس اطلاعات اولیه، این حملات تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است. ابعاد مختلف این حادثه از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.

وی به نحوه اطلاع‌رسانی‌ها در خصوص ابعاد این حمله تروریستی اشاره کرده و ادامه داد: اطلاعات تکمیلی درباره این حادثه پس از بررسی‌های لازم از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

فرماندار شهرستان بوشهر اظهار داشت: از شهروندان تقاضا می‌شود اخبار و اطلاعات را تنها از طریق منابع رسمی پیگیری کنند و از انتشار اخبار تأیید نشده و دامن زدن به شایعات خودداری کنند.

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