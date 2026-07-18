در گفت و گو با ایلنا مطرح کرد؛
کارگران زیر فشار تورم و ناامنی شغلی قرار دارند/قطعی برق و گاز صنایع را به مرز تعطیلی رسانده است
حل مشکلات کارگران نیازمند اجرای واقعی سهجانبهگرایی است
رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس با اشاره به مهمترین دغدغهها و مطالبات جامعه کارگری، از تداوم ناامنی شغلی، کاهش قدرت خرید کارگران، مشکلات ناشی از ناترازی انرژی، کمبود زیرساختهای درمانی تأمین اجتماعی و ضرورت اجرای واقعی اصل سهجانبهگرایی انتقاد کرد و خواستار توجه جدیتر دولت و دستگاههای اجرایی به مسائل و مطالبات کارگران شد.
بهرام ذنوبیتبار در گفت و گو با ایلنا اظهار داشت: یکی از مهمترین دغدغههایی که همواره از سوی مسئولان و بهویژه رهبر شهید و دیگر شهیدان خدمت مورد توجه قرار داشت، مسائل جامعه کارگری بود و در رأس آن نیز موضوع امنیت شغلی کارگران قرار داشت.
وی افزود: همچنان بخش قابل توجهی از کارگران با قراردادهای یکماهه و دوماهه مشغول به کار هستند و از امنیت شغلی لازم برخوردار نیستند؛ موضوعی که سالها به عنوان یکی از اصلیترین دغدغههای جامعه کارگری مطرح بوده است.
رئیس شورای عالی کار فارس کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی کارگران را از مسائل جدی این حوزه برشمرد و گفت: با وجود افزایش حدود ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران، این افزایش با توجه به تورم افسارگسیخته و شرایط اقتصادی موجود پاسخگوی نیازهای جامعه کارگری نبوده و مشکلات معیشتی همچنان پابرجاست.
ذنوبیتبار با تأکید بر لزوم توجه بیشتر دولت به مشکلات کارگران اظهار کرد: دولتمردان باید با جدیت بیشتری پیگیر رفع مشکلات جامعه کارگری باشند و برای بهبود وضعیت معیشتی این قشر برنامهریزی کنند.
وی در ادامه به مشکلات ناشی از ناترازی انرژی اشاره کرد و افزود: امروز هم کارگران و هم کارفرمایان با مشکلات ناشی از قطعی برق، گاز و آب مواجه هستند و بسیاری از کارگاهها و واحدهای تولیدی درگیر این موضوع شدهاند؛ به گونهای که برخی از آنها با خطر تعطیلی مواجه شدهاند.
سلامت کارگران باید بر هرگونه تغییر در مشاغل سخت و زیانآور مقدم باشد
ذنوبیتبار در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره مشاغل سخت و زیانآور اظهار کرد: بهتر است افرادی که در این حوزه اظهارنظر میکنند، در زمانی که خود شاغل هستند و شرایط واقعی محیط کار را تجربه میکنند، دیدگاههای خود را مطرح کنند؛ چراکه پس از بازنشستگی، اظهارنظر درباره افزایش سن بازنشستگی یا تغییر شرایط این مشاغل ممکن است با واقعیتهای دوران اشتغال فاصله داشته باشد.
وی ادامه داد: در موضوع مشاغل سخت و زیانآور، پیش از هر تصمیمی باید سلامت کارگر مورد توجه قرار گیرد. نمیتوان در شرایطی که بسیاری از کارگران، کارفرمایان و صنایع همچنان با روشهای سنتی فعالیت میکنند و تغییرات اساسی در فرآیندهای تولید و ایمنی محیط کار ایجاد نشده است، صرفاً موضوع افزایش سنوات اشتغال یا تغییر قوانین این حوزه را مطرح کرد.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس افزود: ابتدا باید شرایط کاری و ایمنی محیطهای کار اصلاح شود و پس از آن درباره تغییرات احتمالی در قوانین مشاغل سخت و زیانآور تصمیمگیری شود.
ذنوبیتبار با اشاره به وجود برخی مشکلات در این حوزه تصریح کرد: بخشی از معضلات موجود در مشاغل سخت و زیانآور ناشی از بخشنامهها و آییننامههایی است که در سالهای اخیر صادر شده و در مواردی به جای حل مشکلات، فشار بیشتری را متوجه جامعه کارگری کرده است.
رئیس شورای عالی کار فارس همچنین به مشکلات حوزه درمان کارگران و بازنشستگان اشاره کرد و گفت: با توجه به حجم بالای مراجعه شاغلان و بازنشستگان به مراکز درمانی تأمین اجتماعی، وجود تنها یک بیمارستان تأمین اجتماعی در شیراز برای جمعیت گسترده استان فارس کافی نیست.
وی ادامه داد: هرچند در برخی شهرستانها مراکز درمانی وجود دارد، اما برای ارائه خدمات مطلوب به جامعه کارگری و بازنشستگان، توسعه زیرساختهای درمانی ضروری است و انتظار میرود تکمیل بیمارستان حسینی الهاشمی با حمایت مسئولان، استاندار فارس و نمایندگان مجلس هرچه سریعتر انجام شود.
ذنوبیتبار در ادامه با اشاره به موضوع سهجانبهگرایی اظهار کرد: اصل سهجانبهگرایی باید به صورت واقعی اجرا شود و نمایندگان کارگران پیش از تصویب بخشنامهها و آییننامهها در فرآیند تصمیمگیری حضور داشته باشند.
وی افزود: در بسیاری از مواقع، زمانی از تشکلهای کارگری دعوت میشود که مشکلات و تنشها ایجاد شده و نیاز به مدیریت شرایط وجود دارد، در حالی که نمایندگان کارگری باید پیش از تصویب مقررات و تصمیمات مهم در جلسات حضور داشته باشند.
اشتغال جوانان باید بر به کارگیری بازنشستگان اولویت داشته باشد
رئیس شورای عالی کار استان فارس با اشاره به نشست اخیر خود با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور و معاونان این سازمان گفت: در این جلسه پیشنهادهایی درباره برخی اصلاحات مطرح شد که یکی از آنها موضوع اشتغال مجدد بازنشستگان بود.
ذنوبیتبار تصریح کرد: در شرایطی که تعداد زیادی از جوانان جویای کار و نیروهای مستعد نیازمند فرصت شغلی هستند، اولویت باید ایجاد اشتغال برای جوانان باشد و نباید با تصویب برخی بخشنامهها زمینه گسترش اشتغال بازنشستگان در صنایع فراهم شود. در حال حاضر نیز در برخی واحدها بازنشستگان به دلیل تخصص و مهارت خود مشغول فعالیت هستند، اما آزادسازی گسترده این موضوع میتواند فرصتهای شغلی را از جوانان بگیرد و به معضلی جدی تبدیل شود.
رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس در ادامه به فعالیت برخی مشاوران و واسطهها در پروندههای کارگری و تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: متأسفانه افرادی تحت عنوان مشاور یا پیگیر پروندهها، از کارگران مبالغی دریافت میکنند و با سوءاستفاده از مشکلات موجود، هزینههای اضافی به جامعه کارگری تحمیل میکنند.
وی تأکید کرد: مخالفتی با فعالیت مشاوران وجود ندارد، اما این فعالیتها باید در چارچوب قانون و تحت نظارت انجام شود.
ذنوبیتبار همچنین به مشکلات برخی صنایع استان اشاره کرد و گفت: در برخی واحدها از جمله شرکت زیمنس، ماهها حقوق معوقه وجود دارد و در مواردی تغییرات مدیریتی بدون توجه به حقوق کارگران صورت گرفته است.
وی افزود: برخی افراد بیش از آنکه به دنبال حل مشکلات کارگران و واحدهای تولیدی باشند، به دنبال حفظ جایگاههای مدیریتی هستند و همین مسئله موجب افزایش مشکلات کارگری شده است.
لزوم برخورد جدی با بهکارگیری اتباع خارجی در صنایع
رئیس شورای عالی کار استان فارس در ادامه خواستار برخورد جدی با بهکارگیری اتباع خارجی در صنایع شد و اظهار کرد: استفاده از اتباع بیگانه نباید فرصت اشتغال را از جوانان ایرانی بگیرد و یکی از دلایل گرایش برخی کارفرمایان به این موضوع، فرار بیمهای است.
وی گفت: نیروی کار ایرانی توانایی انجام فعالیتهای مختلف را دارد و در صورت پرداخت حقوق و مزایای مناسب، میتواند جایگزین نیروهای خارجی شود.
ذنوبیتبار افزود: حتی در برخی واحدها از جمله سنگبریها، حقوق پرداختی به اتباع خارجی بیشتر از نیروهای ایرانی است و این موضوع نیازمند نظارت و برخورد جدی است.
وی همچنین با اشاره به شرایط ناشی از جنگ اخیر و تأثیر آن بر واحدهای تولیدی اظهار کرد: بسیاری از کارفرمایان در این شرایط همکاری مناسبی با جامعه کارگری داشتند و به جای تعدیل نیرو، با کاهش ساعات کاری یا کاهش اضافهکاریها تلاش کردند اشتغال موجود حفظ شود.برخی واحدها ساعات کاری را از ۸ ساعت به ۶ ساعت کاهش دادند اما حقوق کامل کارگران را پرداخت کردند و این اقدام شایسته تقدیر است.
وی در عین حال افزود: برخی کارفرمایان نیز از شرایط جنگی به عنوان بهانهای برای تعدیل نیرو استفاده کردند و بارها این موضوع به مسئولان استانداری، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی اعلام شده است.
ذنوبیتبار با تأکید بر ضرورت آمادگی واحدهای تولیدی برای شرایط بحرانی اظهار کرد: مدیری موفق است که برای شرایط ویژه برنامهریزی داشته باشد و با پیشبینی نیازهای آینده، مواد اولیه مورد نیاز مجموعه خود را برای چند ماه تأمین کند تا در زمان بروز بحران با مشکل مواجه نشود.
دستگاههای مسئول اجازه تضییع حقوق کارگران را ندهند
ذنوبیتبار تصریح کرد: نمیتوان مشکلات تولید و فروش یک واحد صنعتی را که طی ۳۵۰ روز فعالیت داشته، صرفاً به جنگ ۱۲ روزه نسبت داد و از این موضوع برای کاهش نیروی انسانی استفاده کرد.
وی از وجود مواردی از تعدیل نیرو در برخی صنایع استان خبر داد و گفت: در برخی واحدها دهها و حتی صدها نفر تعدیل شدهاند و دستگاههای مسئول باید در این زمینه با جدیت ورود کنند و اجازه تضییع حقوق کارگران را ندهند.
رئیس شورای عالی کار فارس تأکید کرد: هیچ جایگاهی دائمی نیست و مسئولان باید در دوران مسئولیت خود صادقانه در مسیر حل مشکلات جامعه کارگری حرکت کنند.
ذنوبیتبار افزود: بازدیدهای مسئولان از واحدهای صنعتی باید هدفمند و در راستای حل مشکلات واقعی صنایع باشد و نباید صرفاً به بازدیدهای تشریفاتی محدود شود.
وی ابراز امیدواری کرد با همراهی مسئولان، رسانهها، خبرنگاران و تشکلهای کارگری، مشکلات موجود کاهش یابد و شرایط بهتری برای جامعه کارگری و تولیدکنندگان کشور فراهم شود.
رئیس شورای عالی کار استان فارس همچنین با اشاره به شرایط کشور در روزهای اخیر تصریح کرد: جامعه کارگری استان فارس در کنار مردم استانهای جنوبی کشور از جمله خوزستان، سیستان، بوشهر و هرمزگان قرار دارد و امیدواریم کشور هرچه سریعتر از این شرایط عبور کند.