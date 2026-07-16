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پایان تلخ شما در سد بوکان و آبشار شلماش/۲ جوان جان باختند

پایان تلخ شما در سد بوکان و آبشار شلماش/۲ جوان جان باختند
کد خبر : 1814294
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رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی از جان‌باختن ۲ جوان در ۲ حادثه جداگانه غرق‌شدگی در سد بوکان و آبشار شلماش سردشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزین رضازاده با اعلام این خبر اظهار کرد: در نخستین حادثه، گزارشی مبنی بر غرق‌شدن جوانی ۱۹ ساله اهل سقز در سد بوکان به مرکز پیام اورژانس آذربایجان‌غربی اعلام شد که بلافاصله نزدیک‌ترین تیم فوریت‌های پزشکی به محل اعزام شد.

وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل، عملیات پیشرفته احیای قلبی ریوی را برای این جوان آغاز کردند، اما با وجود تلاش‌های انجام‌شده، وی جان خود را از دست داد. این جوان در منطقه ممنوعه سد اقدام به شنا کرده بود.

رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی ادامه داد: در حادثه‌ای دیگر در آبشار شلماش سردشت، جوانی اهل مراغه پس از شیرجه‌زدن در آبشار و برخورد سر با سنگ، دچار آسیب شدید مغزی شد و در ادامه در آب غرق شد.

رضازاده گفت: این فرد پیش از رسیدن نیروهای امدادی توسط مردم از آب خارج شده بود و کارشناسان اورژانس بلافاصله عملیات احیای قلبی ریوی را در محل آغاز کردند.

وی افزود: عملیات احیا تا زمان انتقال مصدوم به بیمارستان امام خمینی(ره) سردشت ادامه داشت، اما با وجود تلاش تیم‌های امدادی و درمانی، این جوان نیز جان خود را از دست داد.

رئیس اورژانس آذربایجان‌غربی با هشدار نسبت به خطرات شنا و شیرجه در سدها، آبشارها، رودخانه‌ها و دیگر مناطق طبیعی فاقد ایمنی، اظهار کرد: کم‌عمق بودن آب، وجود سنگ‌های پنهان، جریان‌های خطرناک و نبود نجات‌غریق از مهم‌ترین عوامل بروز حوادث مرگبار در این مناطق است.

رضازاده از شهروندان و مسافران خواست از شنا و شیرجه در مناطق پرخطر خودداری کنند و در صورت وقوع هرگونه حادثه، در سریع‌ترین زمان ممکن با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.

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