به گزارش ایلنا، جواد لنجابی افزود: توسعه خدمات زیربنایی در پروژه‌های مسکن ملی استان مرکزی به عنوان یک الگوی موفق در مدیریت شهری پیگیری می‌شود تا دغدغه‌های شهروندان در حوزه دسترسی به خدمات عمومی و آموزشی به حداقل برسد.

وی به مهمترین اولویت‌های حوزه راه‌وشهرسازی استان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: اولویت اصلی اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان مرکزی در کنار احداث واحدهای مسکونی، تأمین کامل سرانه‌های خدماتی و رفاهی برای شهروندان است.

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مرکزی بر ضرورت ساخت واحدهای مسکونی با کیفیت تأکید کرده و اظهار داشت: ایجاد سکونتگاه‌های باکیفیت و ارتقاء سطح زندگی ساکنان این مجتمع‌ها نیازمند مشارکت فعال تمامی دستگاه‌های اجرایی استان است.

لنجابی تصریح کرد: نشست‌های تخصصی با مدیران دستگاه‌های متولی به منظور تعیین تکلیف تأمین مالی پروژه‌های روبنایی نظیر مدرسه و خانه بهداشت برگزار شد. این اقدامات با هدف رفاه حال متقاضیان و همزمان با واگذاری واحدها انجام می‌شود.

وی بیان داشت: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان برای تسریع در اجرای خدمات زیربنایی و تکمیل انشعابات آب، برق و گاز صورت گرفته است. همچنین در این راستا قراردادهای تأمین زیرساخت آب و فاضلاب نهایی شده است.

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