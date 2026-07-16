خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان خبر داد:

ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی برای بهره‌برداری از پروژه‌های روبنایی مسکن

ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی برای بهره‌برداری از پروژه‌های روبنایی مسکن
کد خبر : 1814255
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مرکزی گفت: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی این استان با هدف تکمیل زیرساخت‌های رفاهی در مجتمع‌های نهضت ملی مسکن ضروری است و باید تمامی توان خود را برای بهره‌برداری از پروژه‌های روبنایی بکار بگیرند.

به گزارش ایلنا، جواد لنجابی افزود: توسعه خدمات زیربنایی در پروژه‌های مسکن ملی استان مرکزی به عنوان یک الگوی موفق در مدیریت شهری پیگیری می‌شود تا دغدغه‌های شهروندان در حوزه دسترسی به خدمات عمومی و آموزشی به حداقل برسد.

وی به مهمترین اولویت‌های حوزه راه‌وشهرسازی استان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: اولویت اصلی اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان مرکزی در کنار احداث واحدهای مسکونی، تأمین کامل سرانه‌های خدماتی و رفاهی برای شهروندان است.

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان مرکزی بر ضرورت ساخت واحدهای مسکونی با کیفیت تأکید کرده و اظهار داشت: ایجاد سکونتگاه‌های باکیفیت و ارتقاء سطح زندگی ساکنان این مجتمع‌ها نیازمند مشارکت فعال تمامی دستگاه‌های اجرایی استان است.

لنجابی تصریح کرد: نشست‌های تخصصی با مدیران دستگاه‌های متولی به منظور تعیین تکلیف تأمین مالی پروژه‌های روبنایی نظیر مدرسه و خانه بهداشت برگزار شد. این اقدامات با هدف رفاه حال متقاضیان و همزمان با واگذاری واحدها انجام می‌شود.

وی بیان داشت: هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان برای تسریع در اجرای خدمات زیربنایی و تکمیل انشعابات آب، برق و گاز صورت گرفته است. همچنین در این راستا قراردادهای تأمین زیرساخت آب و فاضلاب نهایی شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل