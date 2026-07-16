یک کشته و 4 مصدوم دستاورد حادثه رانندگی محور فرمهین به آشتیان

به گزارش ایلنا، بهروز ایران‌نژاد به تشریح جزئیات این حادثه پرداخته و افزود: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه رانندگی بین یک دستگاه خودروی سواری پراید با یک دستگاه خودروی سواری سمند در محور مواصلاتی فرمهین به آشتیان حوالی روستای سفیدآب، به مرکز ارتباطات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اعلام شد.

وی ادامه داد: در این راستا بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس فرمهین در شهرستان فراهان و همچنین پایگاه اورژانس شهراب در شهرستان تفرش به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند. در این سانحه رانندگی یک زن حدود 63 ساله به دلیل شدت جراحات وارد شده، در صحنه وقوع حادثه جان خود را از دست داد.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: همچنین در این حادثه رانندگی 4 نفر نیز مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و فوریت‌های پزشکی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان امام سجاد شهرستان آشتیان منتقل شدند.

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