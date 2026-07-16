لاشه پهپاد متجاوز MQ9 ‌آمریکایی در دهلران‌ کشف شد

به گزارش ایلنا از ایلام، یک فروند پهپاد متجاوز MQ9 دشمن بامداد امروز توسط سامانه نوین پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه در اندیمشک رهگیری و با موفقیت منهدم شد.

با تلاش و جستجوی دقیق بسیجیان حوزه مقاومت بسیج دشت عباس شهرستان دهلران، لاشه این پهپاد در ارتفاعات روستای «سپتون» کشف شد . قطعات این پهپاد پس از انهدام، در حوزه جغرافیایی شهرستان دهلران سقوط کرده بود که توسط بسیجیان منطقه شناسایی شد.

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