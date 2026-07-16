با تلاش حوزه مقاومت:
لاشه پهپاد متجاوز MQ9 آمریکایی در دهلران کشف شد
لاشه یک پهپاد در شهرستان دهلران ، استان ایلام کشف شد.
به گزارش ایلنا از ایلام، یک فروند پهپاد متجاوز MQ9 دشمن بامداد امروز توسط سامانه نوین پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه در اندیمشک رهگیری و با موفقیت منهدم شد.
با تلاش و جستجوی دقیق بسیجیان حوزه مقاومت بسیج دشت عباس شهرستان دهلران، لاشه این پهپاد در ارتفاعات روستای «سپتون» کشف شد .
قطعات این پهپاد پس از انهدام، در حوزه جغرافیایی شهرستان دهلران سقوط کرده بود که توسط بسیجیان منطقه شناسایی شد.