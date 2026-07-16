تأمین اجتماعی نهادی راهبردی برای صیانت از کرامت نیروی کار

به گزارش ایلنا، محمدجواد کولیوند در پیامی به مناسبت 25 تیر سال‌روز تأمین اجتماعی، افزوده است: امروز فرصتی ارزشمند برای پاسداشت تلاش‌های صادقانه و مسئولانه خانواده بزرگ تأمین اجتماعی و تجلیل از تمام کارگران، کارفرمایان، تولیدکنندگان، بازنشستگان و بیمه‌شدگانی است که با همت، تعهد و مسئولیت‌پذیری، ستون‌های استوار توسعه، عدالت اجتماعی و اقتدار اقتصادی ایران اسلامی را استحکام بخشیده‌اند.

وی در پیام خود ضمن گرامی داشت سال‌روز تأمین اجتماعی به ویژگی‌های این نهاد حمایتی و خدماتی اشاره کرده و ادامه داده است: تأمین اجتماعی، فقط یک سازمان خدمات‌رسان نیست. بلکه نهادی راهبردی در تحقق امنیت اجتماعی، صیانت از کرامت نیروی کار، حمایت از تولید ملی و تقویت سرمایه انسانی کشور محسوب می‌شود و نقش آن در پایداری اقتصاد، آرامش جامعه و امیدآفرینی آینده، بی‌بدیل و تعیین‌کننده است.

استاندار سمنان در پیامی که به مناسبت سال‌روز تأمین اجتماعی صادر کرده، اظهار داشته است: در سال جاری، سال‌روز تأمین اجتماعی در حالی گرامی داشته می‌شود که ملت بزرگ و ارجمند ایران، به ویژه کارگران و جامعه شریف کار و تولید در روزهای حساس و سرنوشت‌ساز کشور، با حضوری مسئولانه و کم‌نظیر، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، عزت ملی و تمامیت کشور ایران عزیز به نمایش گذاشتند.

کولیوند در پیام خود تصریح کرده است: حضور پرشور و باشکوه کارگران، کارفرمایان و فعالان عرصه تولید در آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب اسلامی، جلوه‌ای درخشان از بصیرت، همبستگی ملی و پیوند عمیق جامعه کار و تولید با ارزش‌های انقلاب اسلامی بود که در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار خواهد شد. از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و سربلندی خدمتگزاران عرصه کار، تولید و تامین اجتماعی را در مسئلت دارم.

وی در این پیام ضمن تبریک هفته تأمین اجتماعی، بیان داشته است: از تلاش‌های ارزشمند مدیران، کارکنان و خدمتگزاران سازمان تأمین اجتماعی، شرکای اجتماعی این سازمان، جامعه بزرگ کار و تولید و همه فعالان اقتصادی استان سمنان صمیمانه قدردانی کنم. امید آن دارم با استمرار همدلی، خدمت صادقانه و حمایت از تولید، مسیر پیشرفت، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار استان و کشور با قدرتی روزافزون تداوم یابد.

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