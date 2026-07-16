ساعت کاری ادارات کرمانشاه از ۲۷ تیر به ۷ تا ۱۲ تغییر کرد
تأمین برق یک روز ادارات با ژنراتور یا نیروگاه خورشیدی
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمانشاه از تغییر ساعت کاری ادارات و دستگاههای اجرایی استان از روز شنبه ۲۷ تیرماه خبر داد و گفت: با هدف مدیریت مصرف انرژی و تأمین برق پایدار برای بخشهای خانگی و تولیدی، ساعت کاری ادارات تا اطلاع ثانوی از ساعت ۷ تا ۱۲ خواهد بود.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، جلیل بالایی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان و با موافقت استاندار کرمانشاه، ساعت کاری تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی دولتی، بانکها، بیمهها و نهادهای عمومی غیردولتی از روز شنبه ۲۷ تیرماه تا اطلاع ثانوی از ساعت ۷ صبح تا ۱۲ ظهر تعیین شده است.
وی با بیان اینکه مراکز خدماتی ضروری از این تصمیم مستثنی هستند، افزود: دستگاههای انتظامی، امدادی، درمانی و سایر مراکز خدماترسان به دلیل ماهیت فعالیت خود، مطابق برنامههای جاری به ارائه خدمات ادامه خواهند داد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت حفظ کیفیت خدمات به شهروندان، گفت: مدیران دستگاههای اجرایی موظف هستند به گونهای برنامهریزی کنند که کاهش ساعت کاری هیچگونه اختلالی در روند خدماترسانی ایجاد نکند و در صورت نیاز، تمهیدات لازم برای جبران ساعات کاری را پیشبینی کنند.
بالایی همچنین از اجرای برنامههای جدید مدیریت مصرف برق در ادارات خبر داد و اظهار کرد: تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند پیش از ساعت ۷ صبح و پس از ساعت ۱۲ ظهر، سیستمهای سرمایشی، روشنایی و سایر تجهیزات برقی غیرضروری را خاموش کنند و تنها در موارد اضطراری از این تجهیزات استفاده شود.
وی ادامه داد: بر اساس تصمیم کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی، ادارات دولتی باید یک روز در هفته برق مورد نیاز خود را از طریق ژنراتور یا نیروگاه خورشیدی تأمین کنند که اجرای این طرح، امکان آزادسازی حدود ۳۰ تا ۴۰ مگاوات برق برای تأمین نیاز بخشهای خانگی و تولیدی استان را فراهم میکند.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمانشاه در ادامه از اصلاح برنامه خاموشی برق در مناطق روستایی خبر داد و گفت: از این پس، زمان قطعی برق مشترکان خانگی روستایی با زمان خاموشی چاههای کشاورزی همزمان خواهد شد تا مدت زمان خاموشی برای ساکنان این مناطق به حداقل برسد.
وی تأکید کرد: این تصمیمات با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، کاهش فشار بر شبکه برق و حفظ پایداری تأمین برق در روزهای اوج مصرف اتخاذ شده و تا اطلاع ثانوی اجرا خواهد شد.