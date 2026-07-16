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۲ هزار مگاوات ناترازی برق در استان اصفهان وجود دارد

۲ هزار مگاوات ناترازی برق در استان اصفهان وجود دارد
کد خبر : 1814230
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به ناترازی ۲ هزار مگاواتی برق در استان، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را از مهم‌ترین راهکارهای جبران این کمبود عنوان کرد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: به‌منظور اعمال برنامه‌های مدیریت مصارف برق توسط شرکت‌های توزیع برق استان و شهرستان تعداد ۱۰۰ هزار چراغ پر مصرف در معابر طی سال گذشته تا کنون با چراغ‌های کم‌مصرف جایگزین شده است.

وی افزود: تعداد ۳۰۰ دستگاه ماینر تولید رمزارز غیرمجاز در سال جاری در سطح استان توقیف شده است.

شیشه‌فروش گفت: با نصب سیستم‌های پایش مصارف برق محدودیت مصرف برق توسط شرکت‌های توزیع برای مشترکین پر مصرف اعمال می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در استان هم اینک ۵۷۹ مگاوات است که تا پایان سال به ۱۰۰۰ مگاوات خواهد رسید و تا سال ۱۴۰۷ نیز پیش‌بینی شده این ظرفیت به ۵۳۰۰ مگاوات افزایش یابد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر استان اصفهان با کمبود ۲۰۰۰ مگاوات برق روبرو است که باید شرکت توانیر باتوجه‌به شرایط خاص استان از لحاظ خسارات وارده از جنگ رمضان به واحدهای تولیدی و زیرساخت‌ها توجه خاصی به استان داشته باشد و نسبت به افزایش سهم برق استان، تخصیص اعتبار برای اصلاح و ساماندهی شبکه‌های برق، توسعه نیروگاه‌ها و کاهش اعمال محدودیت‌های مصارف برای مشترکین حداکثر همکاری را اعمال کند.

شیشه فروش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از راهبردهای اصلی برای کاهش ناترازی برق دانست و افزود: با توجه به محدودیت‌های توسعه نیروگاه‌های حرارتی و پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در اولویت قرار گرفته است.

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