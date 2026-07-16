۲ هزار مگاوات ناترازی برق در استان اصفهان وجود دارد

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه‌فروش، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اظهار داشت: به‌منظور اعمال برنامه‌های مدیریت مصارف برق توسط شرکت‌های توزیع برق استان و شهرستان تعداد ۱۰۰ هزار چراغ پر مصرف در معابر طی سال گذشته تا کنون با چراغ‌های کم‌مصرف جایگزین شده است.

وی افزود: تعداد ۳۰۰ دستگاه ماینر تولید رمزارز غیرمجاز در سال جاری در سطح استان توقیف شده است.

شیشه‌فروش گفت: با نصب سیستم‌های پایش مصارف برق محدودیت مصرف برق توسط شرکت‌های توزیع برای مشترکین پر مصرف اعمال می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در استان هم اینک ۵۷۹ مگاوات است که تا پایان سال به ۱۰۰۰ مگاوات خواهد رسید و تا سال ۱۴۰۷ نیز پیش‌بینی شده این ظرفیت به ۵۳۰۰ مگاوات افزایش یابد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر استان اصفهان با کمبود ۲۰۰۰ مگاوات برق روبرو است که باید شرکت توانیر باتوجه‌به شرایط خاص استان از لحاظ خسارات وارده از جنگ رمضان به واحدهای تولیدی و زیرساخت‌ها توجه خاصی به استان داشته باشد و نسبت به افزایش سهم برق استان، تخصیص اعتبار برای اصلاح و ساماندهی شبکه‌های برق، توسعه نیروگاه‌ها و کاهش اعمال محدودیت‌های مصارف برای مشترکین حداکثر همکاری را اعمال کند.

شیشه فروش توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از راهبردهای اصلی برای کاهش ناترازی برق دانست و افزود: با توجه به محدودیت‌های توسعه نیروگاه‌های حرارتی و پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در اولویت قرار گرفته است.

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