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۵ مصدوم در پی واژگونی خودرو پژو ۲۰۷ در کاشان

۵ مصدوم در پی واژگونی خودرو پژو ۲۰۷ در کاشان
کد خبر : 1814229
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رئیس اورژانس کاشان از مصدومیت پنج نفر در پی واژگونی خودرو سواری ۲۰۷ در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهرداد فرزندی پور اظهار کرد: بر اساس گزارش واصله واژگونی یک خودرو ۲۰۷ به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ کاشان اعلام شد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه‌ قمصر به محل حادثه اعزام شد.

وی با اشاره به اینکه این حادثه در جاده قمصر نرسیده به دوراهی قهرود رخ داد، ابراز کرد: بر اساس اطلاعات تکمیلی، در این سانحه پنج نفر مصدوم شدند، یکی از مصدومین پس از دریافت اقدامات پیش بیمارستانی مناسب از اعزام به بیمارستان امتناع ورزید وچهار مصدوم دیگر، توسط کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: علت وقوع حادثه توسط عوامل ذی‌ربط در دست بررسی است.

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