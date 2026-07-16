مربی جدید ایستگاه ورزش روزانه سالن تختی اردبیل معرفی شد
در راستای ارتقای کیفیت آموزش و توسعه فعالیتهای ورزش همگانی، نادر مظفرزاده به عنوان مربی جدید ایستگاه ورزش روزانه سالن تختی اردبیل معرفی شد.
به گزارش ایلنا، با هدف ارتقای سطح کیفی آموزش، توسعه برنامههای ورزش همگانی و افزایش مشارکت شهروندان در فعالیتهای ورزشی، نادر مظفرزاده به عنوان مربی جدید ایستگاه ورزش روزانه سالن تختی معرفی شد.
مراسم معرفی وی با حضور عادل احمدزادگان، نایبرئیس کمیته ورزشهای روزانه شهرستان اردبیل، برگزار شد. در این مراسم ضمن خیرمقدم به مربی جدید، بر نقش مؤثر مربیان در توسعه ورزش همگانی، افزایش نشاط اجتماعی و ارائه خدمات آموزشی مطلوب به شهروندان تأکید شد.
احمدزادگان با اشاره به اهمیت بهرهگیری از نیروهای متخصص و توانمند در ایستگاههای ورزش روزانه، اظهار کرد: توسعه ورزش همگانی مستلزم استفاده از مربیان مجرب، اجرای برنامههای منظم و ایجاد انگیزه برای حضور مستمر شهروندان در فعالیتهای ورزشی است.
در پایان این مراسم، نادر مظفرزاده فعالیت خود را به عنوان مربی ایستگاه ورزش روزانه سالن تختی آغاز کرد و مقرر شد برنامههای آموزشی و تمرینی این ایستگاه با رویکرد ارتقای سلامت عمومی و ترویج سبک زندگی فعال ادامه یابد.