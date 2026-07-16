کاراته استان با صعود ۲۰ پلهای به رتبه هشتم کشور رسید
رئیس هیأت کاراته استان اردبیل گفت: کاراته استان با اجرای برنامههای استعدادیابی، برگزاری اردوهای تخصصی و انسجام میان مربیان و ورزشکاران، جایگاه خود را از رتبه ۲۸ به رتبه هشتم کشور ارتقا داده است.
به گزارش ایلنا، حسن پورعلی در حاشیه برگزاری کلاس تئوری مربیگری کاراته درجات یک، دو و سه در اردبیل اظهار کرد: کاراتهکاران استان در رقابتهای اخیر «کاراتهوان» موفق به کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز شدند که این نتایج حاصل برنامهریزی مستمر و تقویت زیرساختهای فنی هیأت کاراته استان است.
وی افزود: طی ماههای اخیر دورههای آموزشی مربیگری و داوری، برنامههای استعدادیابی و اردوهای تخصصی در شهرستانهای مختلف استان برگزار شده که نقش مهمی در ارتقای سطح فنی ورزشکاران و بهبود جایگاه کاراته اردبیل در کشور داشته است.
رئیس هیأت کاراته استان اردبیل از میزبانی چند رویداد مهم ملی در این استان خبر داد و گفت: هفته آینده دوره داوری سبکهای کنترلی با حضور داورانی از سراسر کشور در اردبیل برگزار میشود. همچنین مسابقات قهرمانی کشور بانوان در روزهای ۳۱ تیر و اول مرداد و مسابقات قهرمانی کشور آقایان در دوم و سوم مردادماه به میزبانی اردبیل برگزار خواهد شد.
پورعلی ادامه داد: مسابقات جام اردبیل نیز پس از ۹ سال وقفه، از ۱۰ تا ۱۲ شهریورماه با حضور کاراتهکاران سراسر کشور در این استان برگزار میشود.