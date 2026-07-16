خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کاراته استان با صعود ۲۰ پله‌ای به رتبه هشتم کشور رسید

کاراته استان با صعود ۲۰ پله‌ای به رتبه هشتم کشور رسید
کد خبر : 1814200
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس هیأت کاراته استان اردبیل گفت: کاراته استان با اجرای برنامه‌های استعدادیابی، برگزاری اردوهای تخصصی و انسجام میان مربیان و ورزشکاران، جایگاه خود را از رتبه ۲۸ به رتبه هشتم کشور ارتقا داده است.

به گزارش ایلنا، حسن پورعلی در حاشیه برگزاری کلاس تئوری مربیگری کاراته درجات یک، دو و سه در اردبیل اظهار کرد: کاراته‌کاران استان در رقابت‌های اخیر «کاراته‌وان» موفق به کسب یک مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز شدند که این نتایج حاصل برنامه‌ریزی مستمر و تقویت زیرساخت‌های فنی هیأت کاراته استان است.

وی افزود: طی ماه‌های اخیر دوره‌های آموزشی مربیگری و داوری، برنامه‌های استعدادیابی و اردوهای تخصصی در شهرستان‌های مختلف استان برگزار شده که نقش مهمی در ارتقای سطح فنی ورزشکاران و بهبود جایگاه کاراته اردبیل در کشور داشته است.

رئیس هیأت کاراته استان اردبیل از میزبانی چند رویداد مهم ملی در این استان خبر داد و گفت: هفته آینده دوره داوری سبک‌های کنترلی با حضور داورانی از سراسر کشور در اردبیل برگزار می‌شود. همچنین مسابقات قهرمانی کشور بانوان در روزهای ۳۱ تیر و اول مرداد و مسابقات قهرمانی کشور آقایان در دوم و سوم مردادماه به میزبانی اردبیل برگزار خواهد شد.

پورعلی ادامه داد: مسابقات جام اردبیل نیز پس از ۹ سال وقفه، از ۱۰ تا ۱۲ شهریورماه با حضور کاراته‌کاران سراسر کشور در این استان برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل