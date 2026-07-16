مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی فارس خبر داد؛
آزادسازی ۷ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شیراز از تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از اجرای همزمان دو عملیات رفع تصرف و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز در کلانشهر شیراز خبر داد و اعلام کرد: در جریان این اقدامات، حدود ۷هزار مترمربع از اراضی کشاورزی از تصرفات غیرقانونی آزادسازی شد.
به گزارش ایلنا، نبیاله یزدی اظهار کرد: این عملیات در قالب اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و با هماهنگی نماینده دادستان، همکاری فرماندهی انتظامی شیراز، شهرداری و مدیریت امور اراضی استان انجام شد.
وی با تشریح جزئیات این عملیات افزود: در جریان اجرای این احکام، ۶ مورد دیوارکشی و دپوی مصالح ساختمانی که بدون مجوز قانونی در اراضی کشاورزی ایجاد شده بود، به طور کامل قلع و قمع شد و اراضی مذکور به وضعیت اولیه بازگردانده شدند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی و انتظامی در اجرای این عملیات تصریح کرد: هماهنگی مناسب میان عوامل اجرایی و تغییر آرایش نیروها در حین عملیات، از جمله اعزام دو اکیپ از یگان انتظامی، موجب شد هر دو عملیات بدون وقفه و در یک روز با موفقیت به پایان برسد.
یزدی تأکید کرد: برخورد قاطع با تغییر کاربریهای غیرمجاز و صیانت از اراضی کشاورزی از اولویتهای اصلی مدیریت امور اراضی استان است و این اقدامات با جدیت در سراسر فارس ادامه خواهد داشت.
وی افزود: تمامی موارد شناساییشده در چارچوب قانون رفع تصرف، بهصورت همزمان در دو منطقه از شهر شیراز از روند غیرقانونی خارج و تعیین تکلیف شدند.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس در پایان با اشاره به استمرار پایش اراضی کشاورزی گفت: رصد مستمر اراضی از طریق گشتهای میدانی و بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله پایش ماهوارهای با هدف جلوگیری از گسترش تغییر کاربریهای غیرمجاز و برخورد سریع و قانونی با متخلفان ادامه خواهد داشت.