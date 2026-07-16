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مدیر کل بهزیستی استان خبر داد؛

ایجاد ۱۵۰۰ شغل پایدار برای مددجویان در لرستان/ساخت مسکن برای خانواده‌های دارای دو معلول

ایجاد ۱۵۰۰ شغل پایدار برای مددجویان در لرستان/ساخت مسکن برای خانواده‌های دارای دو معلول
کد خبر : 1814159
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مدیر کل بهزیستی لرستان اشتغال و مسکن را یکی از اولویت‌های اصلی بهزیستی و استانداری لرستان دانست و گفت: سهمیه اشتغال بهزیستی استان ۱۲۰۰ نفر بود، اما با تلاش همکاران توانستیم ۱۵۰۰ شغل پایدار ایجاد کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، همایون عمودی‌زاده روز پنجشنبه بیست و پنجم تیر ماه در جمع خبرنگاران به برنامه‌های گرامیداشت هفته بهزیستی در فاصله ۲۴ تا ۳۰ تیرماه در استان اشاره کرد و اظهار داشت: هفته بهزیستی را با حضور در گلزار شهدا، تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی آغاز کردیم و در ادامه نیز نمایشگاه دستاوردهای گروه‌های هدف و خدمات تخصصی بهزیستی در سطح استان برپا شده است. 

وی افزود: امروز همزمان با سراسر کشور و به صورت وبیناری، چند پروژه مهم در لرستان افتتاح می‌شود که بخشی از آن‌ها شامل مراکز توانبخشی شبانه‌روزی برای ارائه خدمات تخصصی به افراد دارای معلولیت و حمایت از خانواده‌های آنان است. 

به گفته مدیرکل بهزیستی لرستان، سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه در تمام شهرستان‌ها، نشست خبری با اصحاب رسانه، حضور در برنامه‌های صدا و سیما و معرفی خدمات و فعالیت‌های سازمان به مردم از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود 

عمودی‌زاده با اشاره به نقش نیروهای تخصصی بهزیستی در بحران‌های اجتماعی و حوادث اخیر گفت: از فعالان خط ۱۲۳، خط ۱۴۸۰ و تیم‌های مداخله در بحران که به صورت شبانه‌روزی در شهرستان‌های مختلف فعالیت داشتند، تجلیل خواهد شد. خسارت‌های روحی و روانی و آسیب‌های اجتماعی، موضوعی بسیار مهم است و همکاران ما در این حوزه حضور مؤثر و میدانی داشتند. 

وی همچنین از برگزاری همایش «مهربانی» با محوریت خانواده‌محوری و سلامت روان و مسابقات ورزشی در محلات برای گروه‌های هدف خبر داد. 

مدیرکل بهزیستی لرستان درباره میزان حمایت‌های مالی از مددجویان توضیح داد: مستمری‌ها بر اساس تعداد اعضای خانواده پرداخت می‌شود؛ از حدود دو میلیون و ۵۰ هزار تومان برای خانوار یک‌نفره آغاز شده و تا حدود شش میلیون تومان افزایش می‌یابد. 

وی ادامه داد: علاوه بر مستمری، حق پرستاری ماهانه هفت میلیون تومان و کمک‌هزینه لوازم ضروری زندگی ماهانه دو میلیون تومان نیز پرداخت می‌شود؛ بنابراین برخی افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید، در مجموع بیش از ۱۰ میلیون تومان در ماه دریافتی دارند. 

عمودی‌زاده با اشاره به اجرای طرح غربالگری بینایی کودکان گفت: در قالب طرح پیشگیری از تنبلی چشم، افراد دارای اختلال بینایی پس از ارجاع به پزشک و تأیید نیاز به عینک، از حمایت کامل بهزیستی برای تأمین هزینه عینک برخوردار می‌شوند. 

مدیرکل بهزیستی لرستان افزود: فرآیند اشتغال با رغبت‌سنجی، مشاوره شغلی، آموزش مهارتی در مراکز فنی و حرفه‌ای و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی انجام می‌شود. همچنین برای پایداری اشتغال، ۲۳ درصد سهم بیمه کارفرما توسط بهزیستی پرداخت می‌شود و در بیمه خویش‌فرمایی افراد دارای معلولیت نیز تا ۵۰ درصد حمایت صورت می‌گیرد. 

عمودی‌زاده درباره درخواست‌های مربوط به ویلچر گفت: اختصاص ویلچر بر اساس تشخیص کمیسیون پزشکی و ثبت کد مربوطه انجام می‌شود. برای افرادی که نیاز آن‌ها تأیید شود، هیچ محدودیت اعتباری وجود ندارد و هر سه سال یک‌بار مطابق دستورالعمل، ویلچر جدید در اختیارشان قرار می‌گیرد. 

وی تأکید کرد: در حوزه خدمات توانبخشی، خوشبختانه نه از نظر اعتبار و نه از نظر تجهیزات و کمک‌های تخصصی با مشکلی مواجه نیستیم. 

مدیرکل بهزیستی لرستان از ادامه پروژه‌های مسکن ویژه خانواده‌های دارای دو معلول و بیشتر خبر داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ خانواده در این طرح قرار دارند. از ۹۶ واحد پیش‌بینی‌شده، ۱۶ واحد تکمیل و تحویل شده و ۸۰ واحد باقی‌مانده نیز پس از رفع مشکلات حقوقی زمین و اخذ پروانه ساخت، وارد مرحله اجرایی شده‌اند. 

وی گفت: تسهیلات ساخت نیز با همکاری انجمن خیرین مسکن‌ساز تأمین شده و عملیات اجرایی پروژه‌ها به‌زودی با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت

عمودی‌زاده به حمایت‌های تحصیلی از دانش‌آموزان و دانشجویان دارای معلولیت  اشاره کرد و اظهار داشت: بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد شهریه دانشجویان تحت پوشش، متناسب با نوع و شدت معلولیت، پرداخت می‌شود. همچنین کمک‌هزینه تحصیلی و لوازم آموزشی به دانش‌آموزان پرداخت می‌شود و سال گذشته حدود پنج‌هزار دانش‌آموز تحت پوشش از خدمات حمایتی و مشارکت‌های مردمی بهره‌مند شدند. 

وی تأکید کرد: بهزیستی لرستان تلاش می‌کند با تکیه بر مشارکت خیرین، توسعه خدمات توانبخشی، حمایت‌های معیشتی و برنامه‌های سلامت روان، کیفیت زندگی مددجویان و خانواده‌های آنان را به شکل ملموسی ارتقا دهد.

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