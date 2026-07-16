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فرمانده انتظامی لرستان خبر داد:

کشف انبار ۵۸ تنی برنج احتکاری در خرم‌آباد/برخورد قاطع پلیس با اخلالگران نظام اقتصادی

کشف انبار ۵۸ تنی برنج احتکاری در خرم‌آباد/برخورد قاطع پلیس با اخلالگران نظام اقتصادی
کد خبر : 1814148
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فرمانده انتظامی استان لرستان از کشف ۵۸ تن برنج خارجی احتکار شده به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد ریال در شهرستان خرم‌آباد خبر داد و تأکید کرد: پلیس با هرگونه اقدام سودجویانه که امنیت اقتصادی و معیشت مردم را هدف قرار دهد، با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، سردار محمدرضا هاشمی‌فر امروز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح سراسری تشدید مبارزه با احتکار کالا و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و اشراف دقیق، از احتکار مقادیر قابل توجهی کالای اساسی از نوع برنج در یک انبار در شهرستان خرم‌آباد مطلع شدند. 

وی افزود: مأموران بلافاصله پس از اطمینان از صحت موضوع و با هماهنگی مرجع قضایی، به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این انبار موفق به کشف ۵۸ تن برنج خارجی فاقد هرگونه مدارک قانونی شدند. 

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه انبار مذکور پلمب و یک نفر در این رابطه دستگیر شد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع ذی‌صلاح معرفی شد. 

سردار هاشمی‌فر با اشاره به اینکه ارزش کالای مکشوفه برابر نظر کارشناسان بیش از ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: پلیس با رصد مستمر فعالیت‌های اقتصادی و همکاری دستگاه قضایی، اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو با احتکار کالاهای اساسی، آرامش بازار و معیشت مردم را دچار اخلال کنند. 

وی در پایان با هشدار به محتکران و مخلان نظام اقتصادی خاطرنشان کرد: افرادی که با احتکار کالا، ایجاد کمبود مصنوعی و برهم زدن تعادل بازار، منافع شخصی خود را بر رفاه عمومی ترجیح می‌دهند، بدانند پلیس با اشراف اطلاعاتی، قاطعانه آنان را شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی به شدیدترین شکل ممکن با آنان برخورد خواهد کرد و هیچ‌گونه حاشیه امنی برای اخلالگران اقتصادی وجود نخواهد داشت.

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