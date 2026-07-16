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معاون استانداری لرستان:

تدوین سند توسعه صادرات استان در مراحل پایانی است

تدوین سند توسعه صادرات استان در مراحل پایانی است
کد خبر : 1814142
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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: تهیه و تدوین سند توسعه صادرات استان در مراحل نهایی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امید امیدی شاه آباد روز پنجشنبه بیست و پنجم تیر ماه در سومین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان اظهارداشت: این سند در اوایل پائیز امسال، نهایی می‌شود. 

وی ادامه‌داد: این سند در واقع سند راهبردی توسعه صادرات استان خواهد بود تا براساس آن ظرفیت صادرات لرستان از ۳۰۰ میلیون دلار به یک میلیارد دلار در برنامه ۴ساله توسعه استان، برسد. 

به گفته معاون اقتصادی استاندار لرستان، براین اساس اقدامات ضروری برای دستگاه‌های مختلف در این مسیر، راهکارهای بهبود کیفیت صادرات استان و…برای اجرای این برنامه تعیین و اعلام شده‌است. 

امیدی افزود: همچنین در این جلسه که با حضور فرمانده قرارگاه مهارت آموزی سربازان نظام وظیفه برگزار شد، گزارش میزان پرداخت تسهیلات و موانع موجود در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی گفت: در سال گذشته ۵۱۶ نفر از سربازان منقضی خدمت شده، دوره‌های مهارت آموزی را سپری کرده و تسهیلات خرد اشتغال‌زایی به آن‌ها پرداخت شده است. 

معاون اقتصادی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: برنامه توسعه اشتغال استان براساس سند توسعه استان نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و سهم هر دستگاه در سال ۱۴۰۵ براین اساس ابلاغ شد. 

امیدی اظهارداشت: باتوجه به فعال بودن سامانه رصد، لازم است دستگاه‌های متولی این حوزه، نسبت به ثبت آمار اشتغال خود اقدام نمایند. 

وی یادآورشد: سهم اشتغال ایجادی استان بر اساس سند توسعه ۲۱ هزار شغل می‌باشد و لازم است دستگاه‌های متولی با جدیت و همت بیشتری در این راستا تلاش کنند.

 

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