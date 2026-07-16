خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دفتر انجمن تجهیزات پزشکی ایران شعبه فارس در شیراز افتتاح شد

دفتر انجمن تجهیزات پزشکی ایران شعبه فارس در شیراز افتتاح شد
کد خبر : 1814125
لینک کوتاه کپی شد.

آیین افتتاحیه دفتر انجمن تجهیزات پزشکی ایران شعبه استان فارس با حضور معاون مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرکل امور اقتصادی استانداری فارس، رئیس مؤسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز، مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جمعی از اساتید، دانشجویان و فعالان حوزه تجهیزات پزشکی استان فارس در محل دانشگاه پاسارگاد شیراز برگزار شد.

به گزارش ایلنا، رئیس شعبه استان فارس انجمن تجهیزات پزشکی ایران، در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های علمی و تخصصی در حوزه تجهیزات پزشکی گفت: راه‌اندازی دفتر انجمن تجهیزات پزشکی ایران در استان فارس گامی مؤثر در راستای تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت و فعالان حوزه سلامت است. این دفتر با هدف توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و دانشگاهی و همچنین ایجاد بستری مناسب برای تبادل دانش و تجربه میان متخصصان، دانشجویان و فعالان این حوزه در مؤسسه آموزش عالی پاسارگاد شیراز مستقر شده است.

محمد امین کشاورز، افزود: استان فارس به عنوان یکی از قطب‌های علمی و درمانی کشور، ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه تجهیزات پزشکی دارد و انجمن تلاش خواهد کرد با بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود، زمینه ارتقای دانش تخصصی، حمایت از نوآوری‌ها و توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی را فراهم کند.

 کشاورز همچنین بر ضرورت تعامل نزدیک‌تر میان بخش‌های دولتی، دانشگاهی و خصوصی تأکید کرد و گفت: تقویت این همکاری‌ها می‌تواند نقش مهمی در توسعه فناوری‌های سلامت، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و حمایت از تولید و بومی‌سازی تجهیزات پزشکی ایفا کند.

دفتر انجمن تجهیزات پزشکی ایران شعبه فارس در شیراز افتتاح شد

مدیرکل امور اقتصادی استانداری فارس نیز در این مراسم با تأکید بر نقش انجمن‌های تخصصی در توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی، اظهار داشت: انجمن‌های تخصصی به عنوان بازوهای اجرایی و مشورتی دولت، ظرفیت ارزشمندی برای پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور به شمار می‌روند و دولت از فعالیت‌های قانونمند و اثرگذار این انجمن‌ها حمایت می‌کند.

دکتر دوقزلو افزود: انجمن‌های تخصصی باید با ایفای نقش مؤثر در عرصه‌های مختلف، ضمن ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی، خصوصی و دانشگاهی، زمینه ارتقای کمی و کیفی خدمات در حوزه‌های تخصصی خود را فراهم کرده و با ارائه راهکارهای کارشناسی، به بهبود فرآیندها، افزایش بهره‌وری و توسعه فناوری کمک کنند.

در پایان این مراسم، حاضران ضمن بازدید از دفتر انجمن، بر گسترش همکاری‌های مشترک در حوزه آموزش، پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی تأکید کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل