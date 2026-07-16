معاون استاندار لرستان تاکید کرد؛
ضرورت اجرای گردشگری مسئولانه و پایدار با اولویت حفاظت از محیط زیست /اجرای طرح مطالعاتی توسعه گردشگری دریاچه گهر
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بر ضرورت اجرای گردشگری مسئولانه و پایدار با اولویت حفاظت از محیط زیست تأکید شد.
به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی امروز پنجشنبه در حاشیه جلسه ساماندهی دریاچه گهر که در سالن جلسات معاونت عمرانی برگزار شد اظهار کرد: طرح مطالعاتی توسعه گردشگری دریاچه گهر در دستور کار قرار گرفته است تا بتوانیم با برنامهریزی اصولی، هم از این نعمت الهی بهرهبرداری کرده و هم برای نسلهای آینده از آن صیانت کنیم.
وی افزود: با توجه به ظرفیتهای بالای این منطقه گردشگری، ایجاد مرکز اورژانس و پایگاه هلالاحمر در کنار دریاچه به عنوان یک نیاز اساسی مورد بحث و تأکید قرار گرفت. همچنین موضوع بهبود شبکه ارتباطی و آنتندهی تلفن همراه در ارتفاعات و حوالی دریاچه گهر از دیگر محورهای مهم این جلسه بود.
معاون استاندار لرستان به موضوع تأمین زیرساختهای انرژی اشاره کرد و گفت: قرار است تأمین برق پایدار منطقه از طریق راهاندازی مجدد توربین آبی موجود، با پیگیری جدی همراه شود. در این راستا، برآورد هزینههای مربوط به خرید لوله و تجهیزات مورد نیاز توسط ادارهکل میراث فرهنگی استان ارائه خواهد شد تا مقدمات تأمین اعتبار لازم فراهم آید.
مجیدی خاطرنشان کرد: با توجه به سابقه بیش از یکصدساله گردشگری در دریاچه گهر و حضور سالانه هزاران گردشگر، مصوب شد که ضمن رعایت کامل ضوابط زیستمحیطی، گردشگران نیز مراقبتهای لازم را برای حفظ این موهبت خدادادی به عمل آورند.