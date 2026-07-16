ضرورت اجرای گردشگری مسئولانه و پایدار با اولویت حفاظت از محیط زیست /اجرای طرح مطالعاتی توسعه گردشگری دریاچه گهر

به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی امروز پنجشنبه در حاشیه جلسه ساماندهی دریاچه گهر که در سالن جلسات معاونت عمرانی برگزار شد اظهار کرد: طرح مطالعاتی توسعه گردشگری دریاچه گهر در دستور کار قرار گرفته است تا بتوانیم با برنامه‌ریزی اصولی، هم از این نعمت الهی بهره‌برداری کرده و هم برای نسل‌های آینده از آن صیانت کنیم.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های بالای این منطقه گردشگری، ایجاد مرکز اورژانس و پایگاه هلال‌احمر در کنار دریاچه به عنوان یک نیاز اساسی مورد بحث و تأکید قرار گرفت. همچنین موضوع بهبود شبکه ارتباطی و آنتن‌دهی تلفن همراه در ارتفاعات و حوالی دریاچه گهر از دیگر محورهای مهم این جلسه بود.

معاون استاندار لرستان به موضوع تأمین زیرساخت‌های انرژی اشاره کرد و گفت: قرار است تأمین برق پایدار منطقه از طریق راه‌اندازی مجدد توربین آبی موجود، با پیگیری جدی همراه شود. در این راستا، برآورد هزینه‌های مربوط به خرید لوله و تجهیزات مورد نیاز توسط اداره‌کل میراث فرهنگی استان ارائه خواهد شد تا مقدمات تأمین اعتبار لازم فراهم آید.

مجیدی خاطرنشان کرد: با توجه به سابقه بیش از یکصدساله گردشگری در دریاچه گهر و حضور سالانه هزاران گردشگر، مصوب شد که ضمن رعایت کامل ضوابط زیست‌محیطی، گردشگران نیز مراقبت‌های لازم را برای حفظ این موهبت خدادادی به عمل آورند.

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