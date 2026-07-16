خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استاندار لرستان تاکید کرد؛

ضرورت اجرای گردشگری مسئولانه و پایدار با اولویت حفاظت از محیط زیست /اجرای طرح مطالعاتی توسعه گردشگری دریاچه گهر

ضرورت اجرای گردشگری مسئولانه و پایدار با اولویت حفاظت از محیط زیست /اجرای طرح مطالعاتی توسعه گردشگری دریاچه گهر
کد خبر : 1814114
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بر ضرورت اجرای گردشگری مسئولانه و پایدار با اولویت حفاظت از محیط زیست تأکید شد.

به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی امروز پنجشنبه در حاشیه جلسه ساماندهی دریاچه گهر که در سالن جلسات معاونت عمرانی برگزار شد اظهار کرد: طرح مطالعاتی توسعه گردشگری دریاچه گهر در دستور کار قرار گرفته است تا بتوانیم با برنامه‌ریزی اصولی، هم از این نعمت الهی بهره‌برداری کرده و هم برای نسل‌های آینده از آن صیانت کنیم. 

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های بالای این منطقه گردشگری، ایجاد مرکز اورژانس و پایگاه هلال‌احمر در کنار دریاچه به عنوان یک نیاز اساسی مورد بحث و تأکید قرار گرفت. همچنین موضوع بهبود شبکه ارتباطی و آنتن‌دهی تلفن همراه در ارتفاعات و حوالی دریاچه گهر از دیگر محورهای مهم این جلسه بود. 

معاون استاندار لرستان به موضوع تأمین زیرساخت‌های انرژی اشاره کرد و گفت: قرار است تأمین برق پایدار منطقه از طریق راه‌اندازی مجدد توربین آبی موجود، با پیگیری جدی همراه شود. در این راستا، برآورد هزینه‌های مربوط به خرید لوله و تجهیزات مورد نیاز توسط اداره‌کل میراث فرهنگی استان ارائه خواهد شد تا مقدمات تأمین اعتبار لازم فراهم آید. 

مجیدی خاطرنشان کرد: با توجه به سابقه بیش از یکصدساله گردشگری در دریاچه گهر و حضور سالانه هزاران گردشگر، مصوب شد که ضمن رعایت کامل ضوابط زیست‌محیطی، گردشگران نیز مراقبت‌های لازم را برای حفظ این موهبت خدادادی به عمل آورند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل