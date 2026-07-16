در نشست کارگروه اشتغال البرز مطرح شد؛
تسریع در پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی و تحقق تعهدات اشتغال البرز در دستور کار
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در دومین نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان بر تسریع در تحقق تعهدات اشتغال و پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی تأکید کرد؛ در این نشست، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز نیز خواستار تسریع در تخصیص اعتبارات، توسعه بازار مشاغل خانگی و بهرهگیری بیشتر از مشوقهای اشتغال از جمله طرح کارورزی و یارانه دستمزد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، دومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان البرز به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز و با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی و مدیران دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی برگزار شد.
در این نشست آخرین وضعیت ثبت اشتغال ایجادشده در سامانه ملی رصد توسط دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی استان بررسی و عملکرد دستگاهها در تحقق برنامههای اشتغالزایی ارزیابی شد.
در ادامه، میزان پیشرفت تحقق برنامه کمی اشتغال استان که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده است، مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در اجرای تعهدات دستگاههای اجرایی تأکید شد.
حسین فلاحنژاد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، نیز با اشاره به ابلاغ تسهیلات قرضالحسنه موضوع ماده ۹۵ در حوزه مشاغل خانگی، خواستار پیگیری جدی بانکهای عامل برای تخصیص اعتبارات استان شد.
در این نشست همچنین مقرر شد با توجه به اعلام وصول اعتبارات در بانکهای رفاه کارگران و تجارت، فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط با سرعت بیشتری دنبال شود.
برگزاری نمایشگاههای مشاغل خانگی با عنوان «هزار میدان، هزار بازار» در شهرستانهای استان با محوریت فرمانداریها نیز از دیگر مصوبات این جلسه بود؛ موضوعی که با هدف توسعه بازار فروش محصولات مشاغل خانگی و حمایت از تولیدکنندگان خرد مورد تأکید قرار گرفت.
دبیر کارگروه تخصصی اشتغال استان همچنین بر تسریع در جذب متقاضیان و بهرهگیری از ظرفیت مشوقهای اشتغال از جمله طرح کارورزی و یارانه دستمزد تأکید کرد و خواستار افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تحقق اهداف پیشبینیشده شد.
در پایان، مدیران دستگاههای اجرایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز گزارشی از اقدامات، مسائل و چالشهای حوزه اشتغال ارائه کردند و راهکارهای تسریع در اجرای برنامههای اشتغالزایی و تحقق اهداف تعیینشده مورد بررسی قرار گرفت.