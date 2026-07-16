رشد ۱۸ درصدی حمل و نقل محصولات کشاورزی گلستان در سال جاری

به گزارش ایلنا از گلستان، محسن یازرلو اظهارداشت: محصول گندم با ۱۸۰ هزار و ۱۵۸ تن بیشترین رقم جابه جایی را طی ۷ هزار و ۳۱۸ سفر به خود اختصاص داده است. پس از گندم به ترتیب محصولات چغندرقند، سیب زمینی، کلزا، باقلا و نخود سبز دیگرآمار حمل و نقل را داشته اند.

یازرلو ادامه داد: فصل برداشت و جابه جایی محصولات کشاورزی بویژه چغندرقند تا اواسط مردادماه در استان تداوم دارد. میزان جابه جایی این محصولات در مدت زمانی ذکر شده حدود ۵۵۰ هزار تن در ۴۴ هزار سفر بوده است.

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