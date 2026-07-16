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افزایش تدریجی دما در استان یزد

افزایش تدریجی دما در استان یزد
کد خبر : 1814083
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استان یزد طی روز‌های آینده شاهد افزایش تدریجی دما، آسمانی غالبا صاف و وزش باد شبانه خواهد بود.

به گزارش ایلنا از یزد، بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان، بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی چهار روز آینده روند افزایش تدریجی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود. 

 در همین مدت آسمان استان غالباً صاف و در برخی اوقات غبارآلود مورد انتظار است. 

 همچنین در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، وزش باد به‌نسبت شدید در برخی نقاط می‌تواند موجب گردوخاک، یا انتقال غبار از مناطق مجاور به استان گردد.

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